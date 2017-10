Bertín Osborne y Paco Arévalo se vuelven a amar 'tiernamente'

Dice el refrán que 'el corazón tiene razones que la razón desconoce'.

Hace tan solo dos semanas el humorista Paco Arévalo acudía al programa «Sábado Deluxe» para contar el motivo por el que la fuerte amistad que unía a la dupla formada por Bertín Osborne y él mismo se había roto.

Según contó Arévalo, todo comenzó hace unos meses, exactamente el pasado 17 de julio, a Arévalo le pareció una buena idea compartir con sus seguidores de Twitter una foto de una paella entre amigos que Bertín y él mismo habían preparado para agasajar al Rey emérito y a su hija, la infanta Elena, entre otros.

«Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito, Don Juan Carlos y doña Elena, con buenos amigos. El arroz en su punto», escribió el famoso contador de chistes bajo la imagen.

Una fotografía que se convirtió en pocas horas en el blanco de burlas y memes por parte de los usuarios de la red social.

«Quita la puta foto esa», le dijo el presentador a Arévalo, según confesó este desde el sillón del programa de Telecinco.

«Ya no me habla personalmente, ahora sólo me responde al WhatsApp ‘sí', ‘no' o ‘qué bien'».