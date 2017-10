El legendario 'noviómetro' de Isabel Sartorius: de Felipe VI a César Alierta, pasando por Isak Andik

Recuerda Martín Alegre en el arranque de su estupenda crónica de Informalia, este 30 de octubre de 2017, que hace décadas se hizo famosa una sintonía publicitaria de la marca de conservas Isabel.

Salvo los más jóvenes, todo el mundo recordará aquel estribillo repetitivo:

Y continúa Martín Alegre:

"No se nos ocurre mejor himno o banda sonora para un imaginario coro de ex novios o ex amigos o ex lo que sea de Isabel Sartorius. Si pudieran reunirse todos en una fiesta, ese encuentro virtual parecería casi una especie de cumbre del G-8 presidida nada menos que por el mismísimo jefe del Estado: el noviómetro incluiría a Roberto Roselini, César Alierta, Javier Soto, Gerardo Lorenzo, Fernando Ballvé, Alberto Ruiz Gallardón, Isaak Andic y al propio Rey de España. La lista es de nivel Forbes. Pero, bromas aparte, los matices son aquí muy necesarios porque de este G8 no todos han estado con Isabel Sartorius, al menos, en plan amoroso, aunque sí algunos".