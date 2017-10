Weinstein ofreció un millón de dólares a Rose McGowan por su silencio

La actriz de Hollywood Rose McGowan afirmó que el productor Harvey Weinstein le ofreció un millón de dólares para silenciar sus acusaciones de acoso sexual.

De acuerdo con 'The New York Times', fue un individuo cercano al afamado productor quien se encargó de ofrecer la alta suma de dinero. Sin embargo, la artista la rechazó un día antes de que el diario publicara el 5 de octubre la investigación, según la cual, entre 1990 y 2017 Weinstein afrontó acusaciones por acoso sexual y de contactos físicos no consentidos por parte de varias mujeres, según recoge RT.

McGowan subraya que había respondido a la oferta con un pedido de 6 millones de dólares, pero luego le dijo a su abogado que retirara la propuesta. La artista sostuvo que tomar el dinero, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad, la habría hecho sentir "repugnante".