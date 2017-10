Alba Carrillo escribe una carta a Ana Boyer advirtiéndole....

La modelo ha escrito una misiva para "las mujeres de los tenistas" y aunque aclara que no va dirigida a nadie en concreto, encabeza con un "Querida futura mujer de tenista" y la cierra con un "No te cases" que ya le dedicó a Ana Boyer (28) hace unos días cuando le preguntaron por su boda con Fernando Verdasco (33).

Según publica Informalia, Alba Carrillo (31) ha desvelado algunos de los secretos que rodean al mundo de este deporte, con el que ella convivió durante los cuatro años que estuvo con Feliciano López (36) y del que no tiene mucho bueno que decir: "Pasarás de ser un ente independiente a una Muñeca de Famosa que se dirige al portal o a la Milla de Oro a comprar. Siento comunicarte que algunos no compartirán ni la tarjeta, entiéndelo, 'madre no hay más que una' y a ti te encontré en la calle. Tal cual".

La modelo se muestra ácida muy directa: "Tendrás que estar dispuesta a aguantar otros pesos, no solo el de la responsabilidad de ser una 'mujer de', sino también en el brazo derecho el de un bolsazo güeno digno de tu status y en la cabeza el peso de todo lo que te pueda ir creciendo", desvela haciendo referencia a las infidelidades. Eso sí, la intimidad en casa la augura más complicada: "Prepárate para que por puro cansancio físico debido a su trabajo, en tu casa no haya salto del tigre, ni si quiera del perrillo pekinés".

Además, la ex de Fonsi Nieto desvela cómo son las veladas junto a los tenistas: "Te propongo temas para las veladas multitudinarias en los clubes: partidos, rivales, patrocinadores, dinero a percibir, 'sensaciones' en la pista... Parece el título de una novela de Jane Austen, pero a la Austen ni nombrarla, temas políticos muy de soslayo y de museos y obras nada, como mucho las de sus casazas".

Alba termina su carta con el mejor consejo que puede ofrecer a todas las Ana Boyer que viajan por el mundo: "No te cases, te lo digo con cariño. No te cases". La 'nuestra' le dará el "sí, quiero" a Fernando Verdasco en Las Bahamas el próximo 8 de diciembre a pesar de todo.

