Ares Teixidó presume de escote en Instagram

La 'amiga' de David Bustamante ha revolucionado a sus seguidores con una fotografía en la que posa muy sensual tocándose el pelo y presumiendo de escote con un top semitransparente que ha encendido las redes sociales.

Según publica Informalia, ¿Dónde puedo devolver la hora que nos han dado de más? Me ha sentado fatal añadirle 60 minutos más a mis sueños", ha escrito la presentadora junto a la fotografía. Algunos usuarios han aprovechado para dejar comentarios en su publicación y alabar su belleza: "Pues no se te nota. Estás muy guapa", le dice uno.

¿Dónde puedo devolver la hora que nos han dado de más? Me ha sentado fatal añadirte 60 minutos más a mis sueños. Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 1:10 PDT

No es la primera vez que Ares presume de escote y cuerpazo en Instagram. Hace unos días, la presentadora utilizaba su perfil personal para lanzar un mensaje tras los últimos rumores de romance con Bustamante: "A veces no estoy para nadie, porque yo también me hago falta", escribió hace menos de una semana bajo una sugerente fotografía.