Jorge Javier Vázquez: "Lydia Lozano no está preparada para dejar la televisión"

En ese mundillo, su palabra es como el BOE y seguro que la aludida se lo agradecerá de corazón.

Sálvame vivió la semana pasada un auténtico huracán tras salir a la luz que la cúpula del programa de Telecinco se estaba planteando despedir a Lydia Lozano y a Terelu Campos.

La noticia sentó como un jarro de agua fría a las dos colaboradoras, especialmente a la primera, que montó un auténtico drama en directo llorando ante sus compañeros.

Jorge Javier ha aprovechado su blog en Lecturas para hablar de este asunto y destacar las diferentes reacciones que tuvieron sus tertulianas.

El presentador rompe una lanza en favor de la canaria defendiéndola ante las bromas "injustas" que se han hecho por la "pasión" que demuestra a la televisión.

Vázquez no cree que este sea el caso de Lydia.

"No está preparada para el día de después, para esa fatídica jornada en la que te levantas y laboralmente no tienes nada que hacer. Pero eso es algo que no solo le pasa a ella. Desde pequeños nos han educado para trabajar sin descanso y labrarnos un futuro, pero no para parar cuando ese futuro está más que solucionado y podamos dedicarnos a disfrutar de una plácida existencia. Lydia no es una víctima de la televisión, es una víctima del sistema. De ese sistema que produce frustración cuando no hay horarios que cumplir".