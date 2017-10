La sombra de Sara Montiel es alargada

Nunca sabremos si su legendaria madre adoptiva y su querido Pepe Tous parieron el nombre de su hijo para que fuera un Dios de la canción, pero está claro que si Zeus Tous no triunfa como músico no será porque semejante apelativo sea corriente. Además de este legado, la manchega más universal (con permiso del gran Almodóvar) dejó a Thais (1979) y a su hermano pequeño bien situados. Saritísima tenía dinero, joyas, obras de arte y propiedades suficientes como para que los suyos no tuvieran que preocuparse por morirse de hambre. Thais se dedica a las inversiones y Zeus vuelve a su pasión, la música.

Según publica Informalia, después de dos años sin noticias de Zeus Tous, el hijo de Sara Montiel ha reaparecido en Madrid para presentar su quinto tema musical. Una canción titulada "La mala", con la que retoma su carrera musical.

"Es que nunca la había dejado", cuenta a Informalia. "He pasado este tiempo reflexionando y apartado del mundo mediático, componiendo y estudiando marketing digital y su relación con las redes sociales, también he recibido clases de canto. Tengo ya 34 años y quería apartarme del ese mundo en el que se pierde el sentido de la realidad", nos dice.

El caso es que este resurgimiento musical de Zeus se produce año y medio después de que junto su hermana Thais pusieran en venta el piso de Sara Montiel en el barrio de Salamanca de Madrid, un magnífico dúplex que habrían vendido en tres millones de euros. Tous reconoce que es él mismo quien produce sus temas y quien financia su regreso a la música y la gira que está a punto de emprender por América Latina. En diciembre actuará en el Teletón de Ecuador, un programa de mucha audiencia, y más tarde cantará en televisiones de Colombia, Perú y Miami. Por el momento Tous no hace conciertos en directo, todavía no tiene orquesta ni repertorio preparado para enfrentarse cara al público. Explica que su estilo empezó como melódico, pasó al dance y ahora se decanta por el pop urbano.

A la pregunta de si actuará en Cuba, un país en el que su madre encontró a su tercer marido, Tony Hernández, Zeus cuenta que la isla caribeña no está en su agenda y que no tiene la menor relación con el cubano que acabó su matrimonio con Sara en medio de una gran polémica.

Poca familia les queda ya a los hijos de la artista. Una hermana de su madre vive todavía pero Zeus no recuerda su nombre. Está Thais, su hermana, que le anima en su ilusión como cantante pero no estuvo en su presentación en Madrid. "Thais me apoya plenamente pero ella no quiere aparecer en el mundo de la prensa. Siempre está en segundo plano y yo eso lo respeto. Nos llevamos bien aunque cada uno vive en su casa, no muy lejos uno del otro. Nos vemos cada dos por tres pero ella está en sus cosas, trabaja en negocios de inversiones, esos que dan rentabilidad. Creo que no tiene novio, si fuera así lo sabría", nos explica

La vida de Thais siempre ha sido un enigma y su hermano confirma que está soltera y sin compromiso. No es el caso de Zeus, que mantiene una relación desde hace cinco años. "Una chica que trabaja como informática y me ayuda, que entiende lo que hago. Quizá nos vamos a vivir fuera de España algún día".

La herencia de su madre le da tranquilidad económica al hijo de Sara Montiel: "Es un colchón que ayuda mucho y da seguridad. Y en contra de lo que se ha publicado cuando vendíamos cosas de mi madre, sólo nos desprendimos de lo que tenía menos valor. Las joyas importantes y otras cosas buenas las guardamos nosotros. Ahí están, por si un día hacen falta", desvela el hijo de María Antonia Abad.

