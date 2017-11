Ada Colau, Ana Botella y otras españolas que podrían ir a la cárcel si vestir mal fuera delito

Ahora que la Audiencia Nacional ha puesto de moda ir a la cárcel, metiendo entre rejas a Oriol Junqueras y siete de los exconsellers de la Generalitat, trasladamos al mundo fashion el concepto de delito porque, reconozcámoslo, hay famosas cuya forma de vestir es un crimen.

Según publica Informalia, aunque la magistrada Lamela no haya visto delito en los looks que analizamos, no hay mejor jurado popular que la opinión pública para decidir quiénes son las diez mujeres que peor visten de las que habitan la piel de toro. Véanlas y dígannos en los comentarios si no es para encerrarlas.

La primera es Alaska. A sus 54 años, la mujer de Mario Vaquerizo (43) parece tomarse al pie de la letra sus canciones. ¿A quién le importa? debe preguntarse, "lo que yo haga". A veces sus looks se parezcan más a Heidi y sus amigos que al de una cantante. Ejemplo de esto tenemos en la imagen, tomada el día de la presentación de la película Pieles de Eduardo Casanova, en el que decidió llevar el estuche de pinturas como bolso o en el estreno de Hotel Transilvania 2 con un vestido nude con estampado de rayos y estrellas. ¡A la cárcel!

Precisamente este vestido también lo lució otra de las famosas que no termina de acertar a la hora de vestir y no es otra que Blanca Suárez. La actriz de 29 años es tan guapa que a Joel Bosquet no parece importarle cómo vista. Con e´l mantiene una relación desde hace dos años. La protagonista de El Internado ha encontrado el amor pero no siempre es capaz de encontrar su estilo. Si un día acierta con un vestido de estilo lady de lo más moderno, otro con el modelo de pro-estrellas que también lució Alaska. Uno de los looks que eligió para asistir a El Hormiguero no pudo ser peor. Desde su camiseta blanca con cuello cisne de Adidas hasta la falda lápiz glitter que no encaja con el resto. Su peinado es el remate a este outfit para olvidar. ¡A la cárcel!

Los looks de la Infanta Elena tampoco pasan desapercibidos. El pasado 12 de octubre sorprendió a todos y no por la bandera de España que usó de pañuelo sino por los otros dos complementos con los que decidió acompañarla. La hermana mayor del Rey decidió ponerse unas gafas con la bandera y un sombrero para el desfile que, lejos de ser elegante y adecuado para el Día de la Fiesta Nacional, le dio un aire como de que venía de Las Ventas de ver al Juli. No es la primera vez que la prensa destaca sus looks entre los peores. Ya sucedió en la boda de Victoria de Suecia, cuando decidió acompañar un vestido entallado en el cuerpo y con gran volumen a mitad de la falda con una chaquetilla goyesca.

Comentando el tema de las bodas, si hay alguien que destaca por sus malos estilismos en ese tipo de eventos es Lourdes Montes. La mujer diseñadora y ex abogada de Francisco Rivera puede presumir de haberse creado su propio vestido de novia, sin embargo no acertó demasiado con el diseño. Mal corte, mala tela, peores apliques y un estilo que no le favorecía en nada. ¿Esto es lo mejor que puede ofrecer? parece que viendo el traje de luces que diseñó más tarde para la despedida de los ruedos de Francisco Rivera parece que sí...

Otro ejemplo de que combinar moda y boda no es lo suyo es el vestido que eligió para la boda de su hermana Sibi. Brilló, sí, llamó la atención, pero porque tantos errores en un mismo look no son fáciles de conseguir. El gran clutch de color verde o la bola tul encima de la pamela son para enviarla... ¡A la cárcel!

Más de 15 años al mando de uno de los principales realities de la televisión patria dan para juzgar el estilismo de Mercedes Milá y es que aunque como presentadora es de las mejores, sus looks están marcados básicamente por no tener estilo. A sus 66 años, es tan moderna que sus llamativas propuestas han sido debate en las redes, como el vestido rojo de látex que lució en una gala a finales de 2015. Looks masculinos, exceso de complementos, luces en camisetas son algunos de los motivos que exponemos para mandarla directamente... ¡A la cárcel!

Una de las personas más alabadas y también criticadas por la situación que se vive Cataluña es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que bien podría ser también objeto de críticas por sus estilismos, y eso que parece que en los últimos tiempos ha mejorado. Llama la atención por sus looks para asistir a los actos políticos, mucho más informales de lo que suele marcar el protocolo. Le vendría bien algún complemento aparte de pañuelos y bufanda. No queríamos andarnos con bromas con la edil de 43 años pero si la juzgamos por su manera de vestir seguro que la mandamos... ¡A la cárcel!

Otra de las políticas a las que no debes seguir nunca a la hora de vestir es Ana Botella (64) y es que la mujer de Aznar intenta vestir a la moda pero sin embargo entiende bastante mal las nuevas tendencias. Como ejemplo tenemos su look en los Premios Mariano de Cavia, en donde muestra cómo utilizar mal la tendencia pijamera y de kimono. La ex alcaldesa puede hacer que parezca que vas en bata. Y eso es un crimen. Por tanto... ¡A la cárcel!

Pilar Rubio, presentadora y mujer de Sergio Ramos es una auténtica belleza y a sus 39 años luce una figura envidiable, incluso estando embarazada de cinco meses. Además, su nivel económico le permitiría comprarse lo que le apeteciera (suponiendo que no s elo regalen las marcas). Sin embargo en lo que se refiere a moda, destaca pero por su mal gusto a la hora de combinar la ropa. Botas de astronauta, corazones de la Barbie en medio de las camisetas... ¡Vamos, que ya podía pedir un estilista a Pablo Motos! Entendemos que se crea muy moderna pero a veces patina. Pilar, con cariño: ¡A la cárcel!

Shakira, otra mujer de futbolista tampoco destaca por su gran estilismo a pesar de que a sus 40 años y después de traer al mundo a dos criaturas preciosas (con la ayuda de Piqué) sigue teniendo un cuerpo perfecto. Sus temas los tararea todo el mundo pero la colombiana además de cantar, da un poco el cante cada vez que sale a la calle. Abuso de lentejuelas, boinas a todas horas, falda larga de tul de estilo 'boho', con transparencias para la boda de Leo Messi... ¡En fin... todos adoramos 'Me enamoré' pero enamorarnos de su ropa, no nos enamoramos! ¡A la cárcel!

No podía terminar esta lista sin una de las defensoras de la independencia de Cataluña María del Carmen Marchante Barrobés, más conocida como Karmele Merchante debe vestirse a ciegas. Moderna es a aus 71 años esta tarraconense dedicada al periodismo de crónica social. Pero salir a la calle con zapatillas de estar por casa no es de recibo. Y menos si es para acudir a la presentación de una obra de teatro. ¿Qué decir de los pompones de colores extravagantes? Definir su estilo es imposible, porque está bien tener personalidad a la hora de vestir pero qué ¿tal combinarlo con buen gusto? ¡A la cárcel!