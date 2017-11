Cristina Pedroche se exhibe en lencería

La novia del chef estrellado de DiverXo es una estrella de la pasarela. Su presencia este martes en el desfile Women'Secret Night 2017 llamó la atención entre determinados asistentes tanto o más que estrellas de la talla de Elsa Pataky o modelos profesionales con fama como Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero (y novia del masterchef y modelo cubano Juan Betancourt).

Según publica Informalia, Cristina Pedroche decía poco antes del evento a través de su perfil en Instagram que tenía "ganas de pisar bien fuerte la pasarela". Y en su blog en ¡Hola! reconocía que sentía "vértigo" de verse comparada con pibones como los que asistieron. "En realidad siento orgullo por quererme, por cuidarme y porque alguien como yo, que no tengo las medidas perfectas para desfilar, vaya a estar esta noche haciéndolo lo mejor posible para no quedarse atrás", rezaba su nota. La vallecana hizo dos apariciones con conjuntos en color negro y transparencias. No fue la que más enseñó.