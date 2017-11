Winona Ryder se venga de una ex compañera que le pegó en la escuela

Winona Ryder - que hoy se destaca en la ficción Stranger Things de Netflix- demostró que es una mujer de armas tomar. En los últimos días se hizo viral en Twitter una anécdota de cuando la actriz se encontró en una cafetería con una chica que le había dado una paliza en la escuela.

La actriz contó que, una vez, en los pasillos del colegio, un grupo de adolescentes la golpearon después de burlarse por la ropa y el peinado que llevaba y llamarlo "maricón", según recoge Infobae.

"Yo llevaba una camiseta de chico del Salvation Army. Mientras iba al baño, oí a alguien decir 'eh, marimacho'. Golpearon mi cabeza. Me caí al suelo y empezaron a pegarme. Tuvieron que darme puntos", contó la estrella de cine.

Tras esa paliza, la dirección del instituto decidió expulsarla a ella en vez de a los agresores.

Años después, cuando Winona ya era conocida, pudo vengarse de una de las agresoras. La actriz entró en una cafetería y allí estaba una de ellas.

"Me encontré con una de las que me había pegado y me dijo: 'Winona, Winona, ¿me puedes firmar un autógrafo?' Y le dije, '¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas cuando en el instituto le pegaste a una niña?', y contestó, 'más o menos'. Así que le dije: 'Esa era yo. Vete a la mierda'"