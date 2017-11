José María niega que abusase sexualmente de Carlota y toma medidas legales contra 'GH'

José María, el concursante de GH Revolution expulsado, niega haber abusado de Carlota en un comunicado difundido por su club de fans en Twitter: "En ningún caso se puede apreciar lo que nunca ha existido y que han calificado como 'abuso sexual"

Desde que saltara la noticia de la expulsión disciplinaria de José María de GH Revolution, a medida que se van conociendo más datos, menos claro parece estar lo ocurrido.

En la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de noviembre, el director de Contenidos del reality presentó una denuncia en la Guardia Civil contra José María por un supuesto abuso sexual sobre Carlota, su pareja dentro de la casa.

Según el atestado policial, se ponía de manifiesto que el concursante pudo tener "una relación sexual no consentida" con su compañera cuando esta "se encontraba bastante bebida".

"El hombre se tapó a sí mismo y a la mujer con un edredón, no pudiendo llegar a ver lo que sucedía con exactitud bajo el mismo", afirmaba la denuncia.

Al ver las imágenes, y el contexto en el que se estaban produciendo, el responsable de Gran Hermano decidió poner el asunto en conocimiento de la Guardia Civil.

Este martes, la Guardia Civil ha asegurado, según informa El País, que tras ver las imágenes, éstas no aclaran los hechos que se denuncian. Del mismo modo, añaden que no consta una denuncia por parte de la víctima (Carlota) y que, de momento, no se han hecho más diligencias al respecto.



Se filtra un vídeo de Carlota hablando de lo ocurrido

Durante estos días ha circulado en las redes sociales vídeos de la mañana siguiente al suceso, cuando Carlota y José María cuentan de manera distendida algunas de las cosas ocurridas la noche anterior.

Según la andaluza, el Súper habría pedido en varias ocasiones, pero sin éxito, que tanto ella como José María fueran al confesionario, supuestamente para frenar lo que había sucedido o estaba sucediendo.

Los concursantes incluso explican que la 'voz' de GH lo ordenó reclamando su autoridad como Súper.

"Decía: ¡Qué soy el súper!", explicaron.

"Como si eres su madre, esta no se levanta de aquí".

En las imágenes ambos bromean con lo ocurrido, se besan y se ve también a José María explicar a uno de sus compañeros que Carlota estaba bien pero "me la ha liado mucho".

