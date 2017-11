La Infanta Leonor dice: 'mamá no me deja ver a la abuela'

Parece que la relación entre la Reina emérita y su nuera, Letizia, no es demasiado fluida y eso repercute en el resto de los miembros reales. Si hace unos meses fue Pilar Eyre quien desvelaba el desconsuelo de Sofía por no poder ver a sus nietas, ahora es Jaime Peñafiel quien asegura que las niñas echan de menos a "su abuela más querida".

Según publica Informalia,"Las nietas de los Eméritos no acaban de entender por qué no pueden ver a sus abuelos. Según me informó la madre de una de las compañeras de colegio de las niñas reales y buenísima amiga mía, su hija le había contado que Leonor se quejaba de que su mamá no la dejaba ver a su abuela Sofía y que papá no podía hacer nada porque era ella quien mandaba". Así lo ha desvelado Peñafiel en El Mundo, donde asegura que doña Letizia tiene un "carácter endiablado con todo el mundo, empezando por su marido".

La noticia de que la reina Sofía y sus nietas, Leonor y Sofía, no se ven todo lo que les gustaría no es nueva y parece que todas las partes están sufriendo por ello. Hace unos meses fue Pilar Eyre quien desveló un triste episodio acaecido en Grecia, durante una reunión familiar en la que la madre de Felipe VI rompió a llorar al confesar que a penas podía ver a las niñas: "No sé ni cómo están. No las veo nunca. No me dejan verlas. Yo que vivo al lado no puedo ir a su casa. Y, sin embargo, la madre de Letizia está siempre ahí".

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/354953.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>