La realidad sobre la situación sentimental de Cascos y su mujer

La ausencia de Francisco Álvarez Cascos y su esposa el pasado 20 de octubre de la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo desató de nuevo rumores de crisis en el tercer matrimonio del antiguo vicepresidente del gobierno de Aznar.

Según publica Informalia, ocho días más tarde, el sábado 28, la llegada de Cascos y María al Museo de Traje de Madrid, donde entraron por separado a la fiesta del 40 aniversario de de boda de José María Aznar Y Ana Botella, fue considerada por el diario ABC como un signo de distanciamiento en un matrimonio en el que según el periódico, cada uno va por su cuenta.

"Nos separan cada tres meses", cuenta con humor a Informalia María Porto. "El año pasado en otra crónica explicaban que ya habíamos firmado el divorcio ante notario. A veces vamos a un sitio y por alguna razón que no entiendo, cortan la foto para publicar que no vamos juntos y especular otra vez. Lo tomamos con paciencia", comenta la galerista. Lo cierto es que Paco Cascos y María estaban más que invitados a la gala del teatro Campoamor de Oviedo, ya que no sólo son asturianos, sino que Cascos ha sido presidente del Principado y en la actualidad es líder de Foro, un partido político de aquella autonomía.

Si no asistieron es que porque María, una especialista en el mundo del arte, al frente de la galería artística de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana, trabaja también para la familia Hochschild, unos multimillonarios peruanos que poseen una de las mejores colecciones de arte moderno del mundo. Para ellos organizó una exposición el año pasado en Madrid que tuvo enorme éxito y ahora prepara otro proyecto con ellos en Perú. "No pude cambiar el viaje, por eso no estuve en los premios, cuenta la galerista. Y Paco sabía que si acudía solo, ya nos estaban divorciando esa misma noche, así que prefirió no asistir. No vamos a pasar la vida desmintiendo que no pasamos por ninguna crisis".

La realidad es que el ex de Gema Ruiz y la especialista en arte efectivamente forman un matrimonio de vida y horarios poco convencionales, pero como tantos otros con profesiones también diversas. María Porto trabaja en Madrid de lunes a viernes y el fin de semana viaja a Asturias donde acompaña a su marido a pescar, una de las aficiones del político, o a alguno de sus actos de partido. Otras veces, es Cascos quien viene a Madrid para estar en familia. Cascos cumplió el 1 de octubre 70 años y su mujer tiene 48. Llevan casados de 2006 y siguen juntos y felices.

Este jueves, María y Paco Cascos estarán juntos en el concierto en homenaje a Cecilia, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Ifema, en Madrid. Cecilia, la cantautora de temas inolvidables como Un ramito de violetas, Nada de Nada o Dama, Dama, fallecida en un trágico accidente de automóvil el 2 de agosto de 1.976 a los 27 años, en el mejor momento de su carrera. "Nos encanta a los dos y no nos lo queremos perder", cuenta María.

El evento, que tiene lugar este 9 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, se ha titulado Mi querida Cecilia. Es además un concierto benéfico cuya recaudación será destinada a cuatro proyectos que mejorarán la calidad de vida de personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Dichos proyectos han sido seleccionados por Samaria Social y aprobados por la familia de Cecilia.

Se espera la partipación de artistas de la talla de Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Amaral (que versionó con éxito Nada de Nada hace años), El Consorcio, David de María, Pasión Vega, Sole Giménez, Christina Rosenvinge o Mikel Erentxun, entre otros.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/301814.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>