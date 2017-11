Jorge Javier Vázquez: "Toñi Moreno es canalla y suelta unos cortes que te deja seco"

Jorge Javier Vázquez ha hablado abiertamente en su blog de Lecturas de la complicada situación que atraviesa Sálvame.

El pasado 3 de noviembre de 2017, la cúpula de La Fábrica de la Tele -productora del programa-, entró en directo por primera vez en su historia para lanzar un comunicado en el que aclaraba el futuro de Lydia Lozano y Terelu Campos tras filtrarse que podían ser despedidas.

El presentador asegura que "la parafernalia, como todo lo que rodea a Sálvame, transitó entre la solemnidad y el frikismo más absoluto".

Vázquez reconoce que se emocionó con el mensaje de sus jefes:

Eso escribe, antes de hablar de la 'crisis' que atraviesa su cortijo, y de soltar en otros sitios veneno de todos los colores, porque Jorge Javier es un bocazas de aquí te espero (De insultar a los ancianos a preguntar si "la tiene grande" un concursante de 'GH': Jorge Javier está acabado).

El pasado sábado, visitó el plató de Viva la vida para avanzar la última hora de GH Revolution tras la polémica expulsión disciplinaria de José María. Ahora, el presentador ha explicado en su blog de Lecturas cómo fue su experiencia en el programa de Telecinco.

"Eché un rato muy bueno porque Toñi es una tía muy divertida que tiene unos golpes muy graciosos. Saca una foto mía de pequeño y me dice: 'Pero qué guapo eras de crío, qué te ha pasao'. Y yo me troncho, porque esas salidas me hacen mucha gracia".

"De hecho, me gusta la Toñi canalla, cañera, la que suelta unos cortes que te deja seco".