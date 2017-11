Alba Carrillo arremete como una fiera contra Lydia Lozano

Tal para cual, aunque la que más miedo da es Alba Carrillo (31), la rencorosa ex de Feliciano López.

Parece que la modelo no siente química con sus todos compañeros de trabajo y no ha tenido problemas en explicar lo que opina de ellos uno a uno (Lydia Lozano y los de 'Sálvame' se tiran al cuello de Alba Carrillo: "Tienes mala baba").

La peor parada, en su blog, ha sido Lydia Lozano (56): "Te come a besos y después te apuñala por detrás".

"Me cae bien, pero ese tipo de carácter me desconcierta. No puedo actuar con naturalidad con gente a la que le presumo la catana debajo del Loewe".