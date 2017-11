Ricky Martin obligado a cambiar su vida por una inesperada decisión de su hijo

Ricky Martin, en entrevista con HOLA! USA, confesó que fue uno de los gemelos de 9 años quien le brindó la mayor inspiración para volcarse de lleno a la ayuda solidaria para Puerto Rico después del impacto del huracán María.

"Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil", contó el cantante. "Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos".