Bertín Osborne aclara cómo es su relación ahora con Arévalo

Con las aguas más calmadas y ya habiendo solucinado el problema que les enfrentó, el presentador de «Mi casa es la tuya» ha roto su silencio y ha hablado sobre el tema, que para él considera una niñería. «No nos hemos peleado nunca, es una estupidez enorme. Paco y yo somos hermanos y amigos desde hace 35 años. No hace falta que hagamos las paces», desvelaba, intentado restarle importancia, a la revista «Hola» en un acto en el Casino de Aranjuez.

Y aseguraba a la misma publicación: «Puedes pelearte con un amigo y a los dos días se te ha pasado y no pasa nada. Paquito es mi hermanito y ya está. Lo que pasa que como yo ahora estoy enredado todo el día pues he podido verle menos, pero hemos hablado siete veces en la última semana», según recoge ABC.

En este mismo acto, el presentador de televisión también expresó la pena que siente por la pérdida de su amigo Chiquito de la Calzada, recientemente fallecido. «Prefiero acordarme de Gregorio en el año 90 cuando le conocí. Desde que murió Pepita pegó un bajón horroroso. Es que vivían el uno para el otro.

Arévalo también realizó este fin de semana unas declaraciones contando lo que había sucedido y mostrando su arrepentimiento. «He cometido una gran torpeza», decía en el programa de Toñi Moreno «Viva la vida». Según contó durante su intervención, las aguas parecen haberse normalizado: «Nos hablamos, nos chateamos, y todo se olvidará con el tiempo. Para mí está olvidado. Lo que he hecho, lo he hecho sin maldad. Él me sigue queriendo y yo a él también».

