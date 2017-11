Charlotte Vega luce cuerpazo en las redes

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/248803.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La joven actriz ha enamorado al público tras aparecer en el mediático spot. En el cortometraje, creado y dirigido por Alejandro Amenábar, la rubia de ojos claros interpreta a Danielle, una alienígena de Marte que llega a nuestro planeta y termina conociendo el amor en una administración de lotería. Pero, ¿cómo es esta bella actriz en realidad? ¿cuáles son sus orígenes? ¿y sus gustos?

Según publica Informalia, Charlotte Vega (23) se ha criado en Sitges, cuna del cine fantástico, por lo que no sorprende que haya sido seleccionada para el cortometraje. De padres británicos y abuelos andaluces, Charlotte es una mujer con carácter y defensora de la igualdad. Además no es raro verla encima de una tabla de surf o montando a caballo, ya que hace hípica desde los cuatro años y ha participado en diferentes competiciones.

La protagonista junto al actor Daniel Luque del cortometraje de casi 20 minutos de duración no es nueva en el mundo del espectáculo.

La protagonista junto al actor Daniel Luque del cortometraje de casi 20 minutos de duración no es nueva en el mundo del espectáculo. En la actualidad, participa en la película La Librería, de la directora Isabel Coixet, o con Michael Keaton Douglas en la premiere de Asesino: misión venganza. Además, Vega también compartió pantalla con Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark en la serie Juego de Tronos, interpretó a la hija de Blanca Suárez (quien solo le saca seis años) en la miniserie Lo que escondían sus ojos, y apareció en la tercera temporada de Velvet interpretando a una adolescente consentida.

A la intérprete no se le conoce pareja oficial y su cariño y amor parecen ser para sus perros. Precisamente, en sus redes sociales suele mostrar sus momentos con su perra Luca.

A la intérprete no se le conoce pareja oficial y su cariño y amor parecen ser para sus perros. Precisamente, en sus redes sociales suele mostrar sus momentos con su perra Luca. Charlotte es muy activa en Twitter e Instagram, donde posa en bikini y presume de cuerpazo.

Charlotte es muy activa en Twitter e Instagram, donde posa en bikini y presume de cuerpazo.

En una entrevista para la revista Yo Dona, la intérprete dio más detalles sobre su personalidad: "A menudo me han visto como la chica dulce, la niña mona; y no quiero eso porque no me llena. Incluso he llegado al punto de que prefiero no trabajar y esperar un proyecto más interesante, aunque pase por momentos difíciles".

Su estilo a la hora de vestir está lleno de personalidad y originalidad. Sus diseños en la alfombra roja no dejan a nadie indiferente, ya que suele combinar a la perfección las prendas informales y cómodas con vestidos más sobrios, dependiendo de la ocasión. No sería raro que en unos meses esta joven se convierta en una nueva influencer en el mundo de la moda.