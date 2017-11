Paz Padilla: "El público fue mi psicólogo cuando me dejó mi marido"

No ganamos para berrinches, cabreos y sobre todo lloreras.

Paz Padilla volvió a desmoronarse otra vez en directo en Sálvame por Chiquito de la Calzada al ver un vídeo de su gran amigo en 2012 en el que contaba que había pasado "muy mal" las Navidades debido a la muerte Pepita, su mujer.

"¡Ay, no puedo! Otra vez...", decía con la voz quebrada la presentadora al mismo tiempo que intentaba no llorar:

Sin embargo, reconoció que también es un trabajo muy duro y, para ello, recordó su dura experiencia al poco tiempo que le dejara su marido, Albert Ferrer.

"Yo lloraba, lloraba y lloraba y no podía subirme a un escenario. Me secaba las lágrimas, subía el telón y se me olvidaba. Era la Paz Padilla en el escenario. Terminaba, recibía los aplausos y me iba otra vez a llorar".

"Mi psicólogo fue el aplauso del público porque yo pensaba, este hombre no me quiere, pero el público sí".