Paula Echevarría pierde peso en su año más complicado

La actriz ha vivido uno de los años más difíciles de su vida. La idílica relación que parecía tener con David Bustamante hizo aguas y su ruptura, aún sin divorcio de por medio, es un hecho desde hace meses. Esta complicada situación ha provocado que la intérprete haya perdido peso, tal y como ella misma ha confesado.

Según publica Informalia, "Estoy haciendo más o menos el mismo deporte que hacia antes lo que pasa es que bueno, pues he perdido un poco de peso. No pasa nada", ha declarado Paula Echevarría. "El ajetreo, las cosas... no de verdad, no estoy haciendo dieta ni nada, al contrario. He perdido 6 kilos o así pero en todo este año", alegó la actriz.

Hoy en el blog.. 💎.. #TrasLaPistaDePaula #ElleBlogs @elle_spain @michaelcostello @aquazzura @ylianayepez @tousjewelry @soniamarina8 @lancomeofficial #LancomeSpain Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 2:16 PST

Pese a esta pérdida de peso, lo cierto es que la actriz sigue luciendo un físico envidiable, como demostró el pasado viernes en la gala de Los40Music Awards, donde deslumbró con un mono con cola de Michael Costello, en blanco y dorado y con un pronunciado escote en V.

Durante el acto, Paula hizo gala de una gran sonrisa, dejando entrever que los malos momentos ya han pasado y que ha aprendido a vivir separada de David, si bien es cierto que se ven a menudo por el bien de su hija, Daniella. La actriz, además, ahora está centrada en su profesión y rueda la película Ola de crímenes de Gracia Querejeta, por lo que vive entre Bilbao y Madrid.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/364539.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>