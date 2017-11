¿Sabe por qué Francisco Franco rompió a llorar delante de Rappel?

Este lunes 20 de noviembre de 2017 se cumplen 42 años de la muerte de Francisco Franco, el dictador que ejerció el poder en España con mano de hierro durante casi 40 años. La formación militar, el complejo de hombre bajito y socialmente mediocre, los desafectos de familia, con un padre infiel a su esposa y poco afectuoso con sus hijos, forjaron el carácter introvertido, frío y de implacable dureza del llamado Caudillo.

Pero hay un episodio hasta ahora inédito que desvela un hombre con sentimientos profundos hacia su familia aunque no los manifestara públicamente ni siquiera ante ellos. Sin embargo, tenemos constancia de que Franco lloró en una ocasión ante un extraño, algo insólito, revelado por alguien que lo vivió de cerca, según recoge Informalia.

Unos cinco años de su muerte, Niní Montián, una conocida señora de la sociedad de Madrid, bien relacionada con empresarios, políticos del aquel tiempo y en posesión de una agenda secreta con la que manejaba sus influyentes relaciones, le pidió al futurólogo Rappel que la acompañara al palacio de El Pardo, residencia oficial de la familia Franco.

Rappel era ya en los primeros años 70 un vidente famoso y no sólo por sus dotes adivinatorias, también porque había tenido junto con su familia un taller de costura, en pleno barrio de Salamanca, por el que desfilaban muchas señoras bien de la capital, incluida doña Carmen Polo de Franco. Niní Montián, que visitaba a menudo El Pardo, le dijo a Rappel un día que la acompañara porque Franco quería hablar con él. Y así fue. Después de escuetos saludos de rigor, el generalísimo llevó a Rappel a una una especie de biblioteca en la que había como una mesa camilla. Antes de invitarle a sentarse, Franco miró por la ventana que daba a los jardines y le indicó a Rappel que aquel niño que andaba jugueteando por el parque era Francis, el nieto para el que deseaba una carrera militar, y quién sabe qué alto destino político. Tanto, que al niño le habían cambiado el orden de sus apellidos, Martínez Bordiú Franco, para que llevara el de su abuelo en primer lugar y así su mismo nombre de pila. Por eso se llama Francisco Franco Martínez Bordiú. El actual marqués de Villaverde y Señor de Meirás es noticia estos días porque se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por delitos de atentado a la autoridad y contra la seguridad vial, acaecido en 2012.

El nieto varón mayor del dictador, que cumple 63 años el día 9 de diciembre, era un adolescente cuando se produjo la anécdota que desvelamos. Sentados ya frente a frente en la mesa, Franco le pidió a Rappel que consultara en el tarot algo sobre su familia que le inquietaba extraordinariamente. El pasado mes de mayo, el propio vidente lo contaba así, aunque si desvelar qué fue lo que hizo llorar a su interlocutor: "Me saludó brevemente, nos quedamos solos y pasamos a una salita pequeña junto a su despacho. Me preguntó por algo relacionado con dos de sus nietos. Leí sus manos y le dije que aquello acabaría bien. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que le había hecho el hombre más feliz del mundo"

Fuente original: Informalia/Leer más.

VÍDEO DESTACADO: ¿Habías visto alguna vez a Franco contando chistes?