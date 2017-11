El real broncazo de Carmen Lomana a la reina Letizia por una minifalda

Un pullazo en toda regla. Y le ha hecho todo un traje en Twitter, donde a veces vale más un roto que un descosido. Camen Lomana no ha dado hoy puntada sin hilo en su cuenta de Twitter ante sus 235.000 seguidores. Ha dado un toque de atención a la reina Letizia por el vestido diseñado por Teresa Helbig (al menos en 2006) que la esposa de Felipe VI lució en los premios Francisco Cerecedo de Periodismo, celebrados el miércoles 22 de noviembre de 2017.

Con todo mi respeto @CasaReal a Leticia una Reina no pude ir a unos premios de periodismo con minifalda de vértigo,y tirantes como si fuese a una Disco. Ella no es una "It Girl".Protocolo debería guiarla,no tiene conciencia de la institucion que representa pic.twitter.com/GT0VCiUrWG — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 23 de noviembre de 2017

La socialité afirma que "una reina no puede ir a unos premios de periodismo con minifalda de vértigo y tirantes como si fuese a una disco. Ella no es una it girl".

Para Lomana, el vestido va más allá de ser una simple prenda, y supone todo un fallo de protocolo por la imagen de la monarquía que supone: "Protocolo debería guiarla, no tiene conciencia de la institución que representa".

Aviso: es poco probable que hayas visto a la Reina con un vestido como este antes.https://t.co/rfdGbFY6yf — Vogue España (@VogueSpain) 23 de noviembre de 2017

No todo han sido críticas, obviamente. Son muchos quienes han alabado el look de la reina y han asegurado que el pensamiento de Lomana es, cuanto menos, un poco rancio.

La Reina Letizia siempre ha sido,y será, una mujer con temperamento firme, incluso en la forma de vestir. Cierto que,la casa real, le indicarán un protocolo a seguir, pero me gusta que sea fiel a sus ideas y principios.

— Miriam Tous (@Miriam_Tous) 23 de noviembre de 2017