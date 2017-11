La feroz Alba Carrillo carga ahora contra Isabel Preysler: "Es la Dama de Hierro"

La renconrosa ex de Feliciano López no deja titere con cabeza y el día que Alba Carrillo no sacude al tenista, que hace lo imposible por olvidarse de ella, arremete contra cuqluier otro.

La modelo vuelve a hacer gala de su sentido del humor e ironía hablando, esta vez, de las suegras: Isabel Pantoja, Isabel Preysler, la reina Sofía... Las clasifica, analiza y saca conclusiones para rematar el tema. ¿La peor parada? La madre de Ana Boyer.

Después de lanzar dardos envenenados contra Ana Boyer y Fernando Verdasco por su próxima boda ("No te cases"), le toca el turno a Isabel Preysler.

Alba Carrillo analiza con detalle las aristas personales de la reina de corazones y concluye que es la suegra perfecta:

"Eso sí, es la Dama de Hierro. Se coloca su cota de maya en las tinieblas y consigue, con voz de pajarito, salirse con la suya. No le tiembla el pulso: ni para firmar talones ni para tachar invitados en la lista de bodas. Es capaz de convencer a su yerno de acabar viviendo en su casa y, al estilo Carlos V, controlar todo su imperio familiar. Para ser su yerno tienes que cumplir lo que yo llamo las 3 ENGAS: que vENGAS, que convENGAS y, sobre todo, que tENGAS".

Pero Preysler no es la única víctima de Carrillo en su blog de la revista Semana.

Isabel Pantoja también tiene lo suyo:

"Es la suegra Rapunzel. Son aquellas madres que han querido sobreproteger tanto a sus hijas que han terminado consiguiendo el efecto contrario. En cuanto los hijos han podido volar, han salido por pies. Me imagino a Chabelita tirándole sus castaños cabellos por las rejas de Cantora a Alberto Isla".

Además, sacude a su ex suegra, madre de Feliciano López:

"Es una Mari de primera (...) Te repasan de arriba a abajo la casa y su frase clave es 'Yo no me meto en nada" mientras te registran los cajones"; o que su propia madre es la "suegra fontanera, son apañadas y sirven lo mismo para un roto que para un descosido".

Y se atreve también a escribir sobre las suegras reales: