Uma Thurman contra Harvey Weinstein:“Me alegro que sea despacio, no mereces una bala”

Que una "bala" termine rápido con el escándalo que vive el cineasta Harvey Weinstein no es lo que quiere Uma Thurman.

La actriz estadoaunidense desea lo contrario, que el productor viva lentamente su caída en desgracias tras las múltiples acusaciones de agresiones sexuales y acoso que han surgido en su contra en las últimas semanas, según recoge BBC Mundo.

"Me alegro que sea despacio, no mereces una bala", dijo Thurman en una inesperada dedicatoria de su mensaje del día de Acción de Gracias publicado el jueves en su cuenta de Instagram.

"Cuando esté lista, diré lo que tengo que decir... estén atentos", añadió.

La actriz deseó un feliz día de Acción de Gracias a todo el mundo, "excepto a Harvey y todos sus malvados conspiradores".

Añadió la etiqueta #metoo (yo también) con la que mujeres de todo el mundo han contado sus historias de violencia y acoso sexual de las que han sido víctimas.

Decenas de actrices, incluidas Angelina Jolie, Rose McGowan, Asia Argento, Gwyneth Paltrow y Cara Delevingne, han acusado públicamente a Weinstein por acoso o agresión sexual.

"Weinstein obviamente no puede hablar sobre denuncias anónimas, pero con respecto a cualquier mujer que ha hecho acusaciones formales, Weinstein cree que todas estas relaciones eran consensuales", sostuvo una portavoz del productor.

Weinstein ha insistido en que no actuó sin consentimiento, pero ha dicho que buscará ayuda profesional para mejorar su conducta.

Thurman expresó que, en su caso, tiene "algunas razones para estar enojada", pero que prefiere pensar bien lo que va a decir.

"Siento que es importante tomarse un tiempo, ser justo, ser exacto", escribió la actriz en su mensaje.

En una entrevista reciente, la actriz dijo que era admirable que las mujeres hablaran sobre los casos de acoso y agresión que hayan vivido.

"He aprendido que, cuando he hablado con ira, por lo general lamento la forma en que me expreso", dijo.

"Por lo que he estado esperando a sentirme menos molesta. Y cuando esté lista, voy a decir lo que tengo que decir", declaró.

Thurman fue parte de una serie de películas producidas por Weinstein, incluyendo Pulp Fiction y Kill Bill.

