'Sábado Deluxe': El día que tuvo sexo en un avión y otras confesiones íntimas de Terelu

Lo que sea. Si hay que subirse en globo, arriba. Si lo que exige el guión es que despellejen a alguien, lo despellejan. Y si hay que bajarse las bragas o los calzoncillos, abajo ropa interior... porque el capo Paolo Vasile exige resultados y a la hora de la verdad, sólo mantiene en el chollo al que cumple en audiencia.

Y este 25 de noviembre de 2017 a quien le tocó pasar el examen y seguir cobrando fue a la siempre encantadoraTerelu Campos.

La televisiva e insumergible hija de María Teresa Campos protagonizó este sábado el programa 'Sábado Deluxe', en el que fue sometida al polígrafo para responder a las más escabrosas preguntas que uno puede imaginar, todas en torno a su vida privada.

Terelu, que no se corta un pelo e igual devora churros, que llora a lágrima viva en plató, confesó detalles íntimos del 'máximo interés nacional', cómo que nunca ha sorprendido a su santa y venerable madre fornicando.

Afirmó muy seria que, lo que considera más indeseable en una relación, es no sentirse deseada:

"Y me pasó una persona a la que quiero mucho".

También desveló sus quebraderos de cabeza económicos:

Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, la televisiva afirmó no haber tenido nunca sexo en un avión, pero el polígrafo aseveró que mentía:

"Puedo asegurar que no es verdad, que no he tenido sexo con Carlos en un avión, ni como pasajera ni él trabajando".