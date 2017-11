Críticas por la estridente decoración navideña de Melania Trump en la Casa Blanca

La Navidad ya ha comenzado en la Casa Blanca. La Primera Dama de Estados Unidos publicó el lunes en su cuenta de Twitter un vídeo en el que mostraba el espectacular decorado de la residencia presidencial: más de una decena de árboles engalanados con luces y lazos blancos, coronas de adviento, guirnaldas y otros motivos navideños.

Según publica Informalia, Melania Trump (47) ha hecho un espectacular trabajo a la altura del cargo que desempeña. Como esposa del presidente Donald Trump (71), ha sabido organizar unas Navidades llenas de magia donde la elegancia brilla en cada pequeño rincón de la Casa Blanca. Así, decenas de visitantes, tanto civiles como diplomáticos, podrán disfrutar de una decoración de ensueño durante el próximo mes.

En el vídeo que ella misma ha publicado, aparece recorriendo los pasillos y salas decoradas, y desea una 'Feliz Navidad' en nombre de su marido y en el de su hijo en común, Barron. Melania ha sido la encargada de elegir cada ornamento y retocar cada detalle: desde las luces hasta los más de 60.000 dulces navideños. Un duro trabajo en el que ha estado volcada desde el mes de julio.

Además, la Primera Dama se encargó personalmente de elaborar la temática: "Tradiciones honradas con el tiempo", con la que ha querido rememorar a los antiguos presidentes de Estados Unidos. Destaca la "Suite del Casacanueces", en el vestíbulo principal de los Cuartos Estatales, inspirada en la primera decoración temática de la Casa Blanca escogida por Jaqueline Kennedy, en 1961, o la edición "Cuento de Navidad", que perteneció a Franklin D. Roosevelt y que estará expuesta en la Biblioteca de la planta baja durante las próximas semanas.

Preparations are underway to celebrate the holidays at the @WhiteHouse! pic.twitter.com/N5qZ1NP8ez