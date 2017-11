La insinuación de Pilar Eyre: "¿Cuántos hijos tiene el rey Juan Carlos?"

La periodista experta en Casa Real acaba de realizar una entrevista cuyo contenido puede hacer temblar los cimientos de Zarzuela. Se emitirá en las próximas semanas pero ya se ha filtrado la primera bomba: "¿Cuántos hijos tiene el rey Juan Carlos?".

Según publica Informalia, la pregunta, a priori, no tiene maldad y la respuesta es clara: tres, Elena, Cristina y Felipe. Pero Pilar Eyre hila muy fino y no pregunta porque sí: "¿Y si tuviera más?", continúa. Ha sucedido durante la grabación del programa de entrevistas de Risto Mejide, Chester, que se quedó sin palabras ante la insinuación de su compañera, según publica Cotilleo. Ésta es sólo una de las revelaciones de la periodista, que se emitirán a largo del mes de noviembre.

La propia Eyre explicaba su experiencia a través de su blog hace un par de semanas y aseguraba que su entrevista levantaría ampollas: "Han sido 12 horas de infarto y todavía estoy temblando", aseguraba, desvelando que su vida podría cambiar después de que vea la luz: "No puedo contar lo que dije, pero es tan fuerte que en un momento dado le tuve que advertir a Risto: 'Que sepas que esto lo van a cortar, no se va a poder emitir '. A lo que él me contestó con cierta chulería: '¡Qué te juegas a que sí!".

