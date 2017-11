Jorge Javier Vázquez confiesa haber pasado un momento 'espantoso'

Desde hace algunos meses, los telespectadores han sido testigos de que el presentador estrella de Telecinco no pasa por su mejor momento.

Jorge Javier Vázquez no parecía el mismo de siempre, dicharachero y con su gran humor, que contagia a todo el público.

Ser conductor de un programa como «Gran Hermano» debería de haberle supuesto una gran alegría en su vida, pero nada más lejos de la realidad.

Cierto es que los programas de espectaculo han descendido consierablemente en general, pero ese espacio en concreto esha estado marcando mínimos históricos semana tras semana, por lo que el periodista se ha llevado muchas críticas.

También las tuvo con «Supervivientes» y se rumoreó que había tenido algún que otro encontronazo con sus compañeros por temas de caché. Todo ello podría haber influido en la depresión en la que asegura haber estado sumido hace unos meses.

Vázquez ha concedido una entrevista a la revista «Lecturas» en la que ha confesado que ha pasado por un duro «proceso depresivo», en el que creyó ver cómo todo lo que había construído se desmoronaba. Además se agravó porque creía que alguien tan afortunado como él, no tenía derecho a quejarse.

Jorge Javier admite que empezó incluso a medicarse.

«Es que no encontraba la salida, no veía solución. Sabía que salir de aquello no pasaba por ir a un psicólogo, porque a lo largo de mi vida he ido a varios y sabía lo que me iba a decir. No me apetecía ir a otro y empezar a contarle mi vida, mi infancia, la relación con mis padres, mi homosexualidad».