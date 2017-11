Paula Echevarría: fiestas, casas y selfies picantes

La actriz se ha convertido en la nueva imagen de una marca de móviles y allí ha desvelado algunos secretos del suyo. Que no corran los piratas informáticos porque no encontrarán nada fuera de lugar: "Jamás me he hecho selfies picantes. Mis padres y mi hija tienen mi contraseña, no guardo nada que no se pueda ver".

Según publica Informalia, con una amplia sonrisa y un fantástico vestido blanco que le sentaba de maravilla, Paula Echevarría (40) ha querido aclarar algunas de las informaciones que se han publicado en las últimas semanas sobre su relación sentimental, aún sin resolver, con David Bustamante (35). "Me molestan muchísimo las mentiras y se han dicho unas cuantas, por ejemplo, que me he hecho una casa. De momento sólo tengo comprada una parcela", ha asegurado.

La actriz desveló que su marido y ella no han tomado aún una decisión ("hay que esperar") pero sí es cierto que pasarán las navidades por separado: "Yo pasaré Nochebuena y Navidad en Asturias, mi tierra, y Nochevieja no lo sé, pero no es cierto que David y yo hayamos tenido una gran bronca por el reparto de los días con Daniella".