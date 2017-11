Paula Echevarría: "Sufro una persecución diaria y ya no puedo más"

Escribe Beatriz Cortázar en 'ABC' este 29 de noviembre de 2017 que cuando una mujer se viste de blanco en pleno otoño, y además lo hace con minifalda y sin medias, es porque está muy segura.

Mas tranquila y divertida que de costumbre, Paula insiste en que el 2017 ha sido un año muy bueno y eso que sigue sin querer hablar de ruptura definitiva conDavid Bustamante, asunto del que, según aclara, no va a hablar más.

Muy amiga de sus amigas, Paula se ha convertido en un icono para las adolescentes que siguen con fidelidad absoluta sus propuestas en redes sociales.

«Tengo muchos amigos con los que también me gusta reunirme, pero es verdad que no hay semana que no me vea con mis amigas».