El lado desconocido de Inés Arrimadas

Tiene 36 años, es portavoz de Ciudadanos en el Parlament y se ha convertido en el azote de los independentistas. Su dedicación y su firmeza la ha convertido en la gran promesa de Ciudadanos pero Inés Arrimadas es mucho más que una política de moda.

Andaluza de Jerez, es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla.

Es la pequeña de cinco hermanos, europeísta, emprendedora, culé perdida y admiradora de Guardiola: "Llevaba la carpeta del colegio forrada con sus fotos", le confesó a Bertín Osborne este miércoles.

Hizo un Erasmus en Niza y viajó por el mundo con un novio con el que convivió siete años.

Hace un año que se casó con Xavi Cima, diputado de la antigua Convergencia, según publica Informalia.

Lejos del Parlament, Inés es una enamorada de Barcelona y del deporte, que practica varios días a la semana.

El mejor remedio para liberarse de la tensión que acumula gracias a Puigdemont y compañía es una buena sesión de gimnasio, que suele compartir con sus seguidores en las redes sociales, donde es muy activa.

Además, Arrimadas también cuenta con un nutricionista que le ayuda a llevar una vida sana y sigue sus consejos a diario: fruta, verdura, huevos pero, sobre todo, comida hecha en casa.

Inés ha emprendido una particular batalla contra la comida procesada y se dedica a realizar sus propios batidos caseros, pan integral, bizcochos, yogures... Vamos, que está hecha toda una cocinillas. Eso sí, no perdona una cenita japonesa de vez en cuando o una buena tortilla de patatas.

En casa le espera su marido y también su perro, al que adora. Se llama Suiti y es un pequeño chihuahua del que no se separa y con el que comparte largas jornadas de lectura de la revista Historia de National Geographic, porque Inés es una enamorada de la arqueología o, como ella misma dice, de "las piedras". También tiene hueco para el teatro, que practicaba de pequeña, y las series. ¿Su favorita? El ala oeste de la Casa Blanca.

Es feliz en su cargo, está implicada en el proyecto y tal y como su propio jefe, Albert Rivera, asegura:

Eso sí, sus sacrificios le cuesta:

"Renuncio a tiempo valioso con la gente que quiero. Tengo mis padres muy mayores, mi madre ha tenido varios problemas de salud y ha habido veces que no he podido estar con ella, cumpleaños de mis sobrinos, viajes con amigas... Eso pasa y ya no lo tienes. Al final lo importante es que te compense y estés segura de que lo que haces vale la pena".

Pero su mayor sacrificio, de momento, es el de la maternidad:

"Me arrepiento de no haber tenido hijos ya. Lo he dejado demasiado como pasa a muchas mujeres, porque no es el momento, el trabajo y al final te das cuenta que si quieres algo en la vida tienes que hacerlo y buscar el momento. Espero que no sea demasiado tarde".