Albert Rivera en la intimidad

A lo largo de su relación con el líder de Ciudadanos, la ex azafata de vuelo se ha mantenido en un discreto segundo plano, dejando el protagonismo a su chico y sin comentar nada acerca de su relación. Ahora y tras varios posados en el Photocall juntos, Beatriz Tajuelo habla por primera vez del romance que mantiene con Albert Rivera desde hace tres años.

Según publica Informalia, la novia del cabecilla naranja asegura que el político es "excelente", "detallista" y que siempre trata de buscar huecos en su apretada agenda para ella: "Él siempre sabe buscar esos ratitos. Si puede, se escapara para venir a comer a casa o a cenar. Siempre busca algún huequecillo para estar juntos y compensar un poco lo duro de su trabajo", declara a El Mundo.

Pese a lo bien que funciona su romance, Tajuelo no piensa en boda y, mucho menos, en tener descendencia: "De momento, no hay planes de niños. De boda tampoco. No hay tiempo", dice.

Durante su relación con Rivera, Beatriz ha experimentado un gran cambio en su vida. Y es que dejó su trabajo en la compañía aérea Air Nostrum a principios de este año y pasó a ocupar un puesto en el equipo de Miguel Poveda, gran amigo de su novio. "He sido azafata de vuelo once años y ahora estoy trabajando para Miguel Poveda, para el cantante. Estoy en el departamento producción, con toda la producción que afecta a un artista", explica. Esta nueva labor le acerca a una de sus grandes pasiones, "el flamenco".

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/393522.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>