Tamara Falcó no se corta y muestra las fotos de Isabel Preysler en bikini

La hija de la reina de corazones se ha puesto sensible dada la cercanía de la boda de su hermana pequeña y ha querido recordar un bonito momento junto a ella y su madre: "Y pensar que esta enana está a punto de casarse", dice junto a una fotografía en la que Isabel Preysler, que en aquella época contaba con 44 años (ahora tiene 66), presume de figura con un bikini de leopardo.

Tamara Falcó (35) ha compartido esta tierna fotografía con sus seguidores de Instagram, que han alabado la estampa familiar con su hermana Ana Boyer (27), la belleza de su madre y el gran parecido que guardan las tres mujeres Preysler, fuente Informalia.

Eso sí, también ha habido polémica. Un troll ha decidido estropearle el recuerdo a la hija del marqués de Griñón espetándole que la que debería casarse es ella: "A mí no me parece extraño que se case. No es una enana. Ocúpate de ti. Lo extraño es que una mujer grande como tú no se haya casado. Además lo que van hacer es legalizar el concubinato", dice la usuaria. Rápidamente, los fans de Tamara la han defendido de ese comentario machista: "¿Acaso una mujer no puede estar sola y estar bien sea con la edad que sea? Qué vergüenza das".

Y pensar q sta enana sta a punto de casarse 👰🏼... menos mal q ya le quiero a él como a un hermano ! Una publicación compartida de Tamara Falco Preysler (@tamara_falco_) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 1:06 PST

