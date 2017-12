La bella Selena Gomez confirma su reconciliación con el feroz Justin Bieber

Selena Gomez ha querido dar un paso al frente para defender la relación que tiene con Justin Bieber. La cantante ha concedido una entrevista a la revista Billboard tras haber sido la protagonista de los premios Billboard Women in Music.

La artista ha hablado claro sobre el amor que siente por el cantante canadiense:

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes ,quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca".

Esta relación intermitente se remonta al año 2010, después de un sinfín de idas y venidas la pareja ha vuelto a ser vista junta recientemente en Los Angeles.

Paseos en bicicleta, cenas en Hollywood, partidos de hockey... un sinfín de planes que muestran que el amor entre Selena y Justin vuelve a ser una realidad. Además, Gomez ha querido defenderse de todos aquellos que cuestionan su vida o sus relaciones sentimentales:

"A veces solo quería defenderme a mí misma. Quiero gritar y decir: ¡No tenéis ni idea! ¡Yo puedo hacer esto y tomar estas decisiones! Recuerdo haber sentido que me definían no por mi trabajo si no por la persona con la que estaba. ¿Me gustaría que la gente se preocupara por lo que realmente importa? Sí, pero no puede controlar eso, y no quiero hacerlo".