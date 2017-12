Carmen Martínez-Bordiú, sus hijos todavía no conocen a su nuevo novio

Carmen Martínez-Bordiú ya no esconde su amor por Tim, un joven filosofo 34 años menor que ella. Si hace unas semanas nos reconocía que había llegado en el momento preciso y le hace muy feliz, esta semana le veíamos acudir a la presentación de la biografía de su madre al lado de su nueva pareja. Sin embargo, según nos reconoce la socialité sus hijos todavía no conocen a su última conquista.

Pero hay una persona de la familia Franco que sí ha tenido el honor de conocer a Tim, se trata de Jaime Martínez-Bordiú y la propia Carmen nos confiesa como fue el momento, a la espera de que sean sus hijos los que den el "visto bueno".

CH: ¿Conoce a tu madre a tu chico?

CMB: No, no le ha conocido.

CH: ¿Tú no quieres?

CMB: No, no ha habido ocasión.

CH: ¿Pero nadie de tu familia lo conoce?

CMB: Mi hermano Jaime sí que le conoce. Yo creo que sí, que es el único.

CH: ¿Y qué te ha dicho?

CMB: Lo conoció antes de que supiera que estábamos juntos así que lo encontraba muy simpático.

CH: ¿Tu hija sí lo conoce?

CMB: No, mi hija tampoco le conoce, no ha venido aquí últimamente, he ido yo a Burdeos.

CH: ¿Tus hijos no conocen a Tim?

CMB: No. No ha habido ocasión, él ha estado fuera, yo he estado mucho aquí con mi madre.

CH: ¿Ha hablado contigo?

CMB: Hablamos de una forma natural.

CH: ¿Tim se sentará en la mesa de navidad?

CMB: Es que todavía no sabemos lo que vamos a hacer, todavía no lo tenemos claro. Sé qué falta menos de un mes pero ahora vivimos un poco al día.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/368747.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>