Antonio David Flores: su mujer mantiene a los cinco miembros de la familia

Con sus cuentas embargadas y a la espera de un veredicto que lo podría condenar a cuatro años de prisión por alzamiento de bienes, el ex marido de Rocío Carrasco no puede mantener a sus hijos y es su esposa, Olga, la que está sacando adelante a toda la familia gracias a su pequeño negocio textil, Olé & Amén.

Según publica Informalia, Antonio David Flores (41) se encuentra en una situación límite. Con una deuda de 452.000 euros con Hacienda, más de un millón por las costas de una demanda que perdió en 2002 contra Rocío Jurado y un delito de alzamiento de bienes del que ya espera sentencia, está completamente en la ruina. De hecho, sus cuentas están embargadas por lo que cualquier ingreso que realizase le sería arrebatado y su ex mujer, Rocío Carrasco, que le reclama 58.000 euros en concepto de pensión atrasada entre otras cosas, no le ayuda a mantener a sus dos hijos en común, totalmente dependientes económicamente.

En estos momentos, Olga Moreno es la única esperanza de Antonio David. Su esposa abrió una pequeña de ropa multimarca en Málaga en 2012 y los beneficios que le genera son los que alimentan a la familia. Lecturas publica este martes el estado de las cuentas de Olé & Amén, cuyas ventas ascendieron a 85.000 euros en 2016, cantidad de la que habría que descontar sueldos, alquiler del local, pago a proveedores e impuestos. La firma cuenta con un sólo empleado y una inversión de 37.000 euros: 18.000 en existencias, 4.000 en cuenta bancaria y 15.000 euros en instalaciones.

El negocio es muy pequeño, no tiene bienes inmuebles, no está franquiciado y terminó 2016 con 3.000 euros de deuda a corto plazo, pero los expertos consultados son optimistas a pesar de estas cifras: "Según la documentación, no da pérdidas. El negocio va camino de consolidarse y su trayectoria es estable. Tiene un crédito recomendado de 2.500 euros y podría generar un beneficio de unos 2.000 o 2.200 euros mensuales". Ése es el dinero con el que Olga mantiene a los cinco miembros de su familia: su marido, los hijos de éste con Rociíto, Ro y Da, y la hija que tienen en común, Lola.