La cantante Melanie Martínez, acusada de violar a su mejor amiga

Desde su participación en el programa musical The Voice, en Estados Unidos, Melanie Martínez se ha convertido en una de las cantantes y compositoras más conocidas del país. Tras su paso por el programa, hizo una gira acústica a nivel nacional y publicó su primer single debut Dollhouse. Pero la noticia hoy no es sobre un nuevo tema, sino porque la artista ha sido acusada de abusar sexualmente de su mejor amiga, Timothy Heller.

La víctima ha utilizado las redes sociales este martes para publicar una serie de textos en los que se ha atrevido a contar lo sucedido. Al parecer y según Timothy, la cantante se interesó "excesivamente" sobre sus preferencias sexuales durante una noche de pijamas, algo que asegura que le resultó muy incómodo por su insistencia. Poco tiempo después, Melanie acabó abalanzándose sobre ella y acabó practicándole sexo oral, además de penetrarla con un juguete sexual. Todo esto sin el consentimiento de Heller, según recoge La Vanguardia.

When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9