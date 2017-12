Así fue el incómodo episodio de Jennifer Lawrence con Harvey Weinstein

En el último número de The Hollywood Reporter, la prestigiosa publicación sobre el mundo del entretenimiento norteamericana, Jennifer Lawrence habló sobre sus experiencias pasadas con el hoy cuestionado productor Harvey Weinstein, acusado de ser el protagonista de múltiples acosos y abusos a mujeres de la industria.

La ganadora del Óscar conversó con Oprah Winfrey, en una entrevista exclusiva parte de una edición especial que buscó poner el foco en el empoderamiento de la mujer, tras un año en el que se destaparon una infinidad de casos de comportamiento inapropiado que involucraron a numerosos referentes del mundo del cine, la televisión, los negocios y otros sectores, señalados por supuesto abuso de poder, según recoge Infobae.

"Lo conozco desde que tengo 20 años y siempre fue muy bueno conmigo, excepto por las ocasiones en las que no lo fue" dijo la protagonista de la saga "Los Juegos del Hambre" a una de las personalidades más influyentes del mundo del entretenimiento. "Le dije que era un imbécil y simplemente seguimos adelante" agregó.

Hoy con 27 años, la actriz se ha convertido en un referente mundial en lo que hace a la lucha por igualdad de condiciones entre géneros, en un contexto que continúa siendo manejado por hombres y donde las mujeres ganan comparativamente, mucho menos que sus co protagonistas masculinos.

Lawrence se reunió con Oprah en su hogar de California, donde según la joven conversaron por casi cuatro horas "como chicas que salen a almorzar" y abordaron temas como la madurez, el dinero, espiritualidad y filosofía. "Bebimos vino rosado, nos reímos y conversamos sobre absolutamente todo" confesó la blonda protagonista de "Pasajeros".

"No conozco a una sola mujer que no haya sido afectada por algún tipo de abuso. Me entristecen las historias que estamos escuchando, pero me entusiasma el hecho de que veremos algo cambiar gracias a ellas. Las reglas están siendo vueltas a escribir y la gente está aterrada, especialmente los hombres acostumbrados a usar su poder para abusar" dijo Lawrence.

"Todo se trata de alcanzar la igualdad" dijo en su entrevista a The Hollywood Reporter. "Hasta que todas las mujeres, independientemente de su trabajo, ganen lo mismo que un hombre por el mismo puesto, nunca seremos tratadas como pares. Mientras que exista un grupo de seres humanos que mande por sobre otro, existirá el abuso. ¿Cómo arreglaremos esto, qué debemos hacer?" concluyó Lawrence, en medio de un debate que seguramente siga protagonizando la agenda mundial durante 2018.

Fuente: Infobae/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La sexy Jennifer Lawrence bailando borracha y en sujetador en un club de strippers