'Sábado Deluxe': Ada Colau desvela que de joven se lo hacía a vela y a motor y tuvo una novia

Si Carmen Lomana revela en Telemadrid que le pone cachonda que le digan ordinarieces en la cama, cómo iba a ser menos Ada Colau en Telecinco. Y sobre todo acunada por su colega Jorge Javier Vázquez, admirador y votante de Carmena, y en un plató en el que no hay quien no confiese diariamente cuernos, rollos, aficiones ocultas y hasta pecados.

La alcaldesa antisistema de Barcelona compareció este sábado 9 de diciembre de 2017 en el programa 'Sábado Deluxe' donde analizó, además de diversas cuestiones políticas, sus opciones y cuitas más personales.

"Siempre fui la rara de la clase, era distinta a mis compañeras", comenzó afirmando, antes de explicar:

"Luego descubrí a gente y me encanta bailar, pero las primeras salidas no eran una necesidad, todo el mundo lo hacía y había que hacerlo".

Sobre sus gustos musicales, comentó:

"Me vuelvo loca con Alaska y 'A quién le importa', y de pequeña fui fan de Sting, me gustaba muchísimo".

Jorge Javier Vázquez le preguntó a botepronto:

Aquí, 'Nada' Colau se fue de morros y confesó, con voz de monja, que en su juventud se lo hacía 'a vela y a motor':

Llegada a este punto, reflexionó en voz alta: "a lo mejor ni mis asesores lo sabían".

Y añadió: "fue la única mujer en mi vida como gran relación, aunque hubo alguna otra relación".

"He probado los porros una o dos veces y me han sentado fatal, de llegar a vomitar, y no los he vuelto a probar".