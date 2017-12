David Bustamante vuelve a los escenarios, echa en falta a Paula y hace suspirar a su público femenino

David Bustamante ha vuelto a subirse a los escenarios durante este fin de semana, y en medio de toda la polémica por las vacaciones de Navidad con Paula Echevarría, el cantante conquistaba a su público sevillano en un concierto íntimo en la Fundación Cajasol y aunque la salud no le acompañaba Bustamante consiguió meterse al público femenino en el bolsillo y demostrar así que está de vuelta con más fuerza que nunca.

Al inicio de su espectáculo Bustamante avisaba de que no se encontraba del todo bien y advertía que le acompañaba un gran resfriado, pero que no le iba a impedir tener una noche de lo más especial:

"se me nota en la voz, vengo con un gripazo y un constipado del copón, lo intentaré hacer lo mejor posible, así que voy a cantar hoy, la garganta no sé si me acompañará, pero sí con el corazón".

Eso confesaba el artista sin poder evitar toser y notablemente afectado por una gripe, que no le impendió entregarse en cuerpo y alma para hacer temblar al público y es que David no dudaba en pedirles apoyo y ayuda para disfrutar de la velada.

Y si hace unos días comentábamos el notable cambio físico del artista, que recuperaba su figura tras una bajada de peso, David ha vuelto a sus andadas de conquistador y lo demostró desplegando todos sus encantos en el escenario y disfrutando con su público, con quien tonteo durante todo el espectáculo.

"Aquí no ha llegado el frío" comentaba David tras terminar una de sus canciones, a lo que una fan le respondía: "contigo menos" y aprovechando el momento y con cara de ruborizado Bustamante contestaba entre risas: "está la cosa muy mal, no juguéis con esas cosas. Bueno, no voy a decir nada que luego todo se sabe".

Tras continuar haciendo un repaso por las canciones más emblemáticas de su carrera, una seguidora le pedía desde las gradas que la felicitase por su cumpleaños, a lo que el cantabro no dudo en parar su actuación y acercarse a la afortunada cumpleañera para llevarsela hasta el escenario y cantarle el "cumpleaños feliz" consiguiendo que suspirase todo el patio de butacas.

Coincidiendo con el Puente de la Inmaculasda, David preguntaba si se encontraba alguna mujer en la sala con ese mismo nombre y bromeaba con que no se podía cambiar en ese momento, despertando las risas en una noche en la que David ha demostrado que a pesar de las polémicas o un problema de salud siempre cuenta con el apoyo de su público, sobre todo el femenino, a quien ofreció una noche para el recuerdo y conquistó desde que se subió a las tablas con sus dotes de dandy.