La periodista Carme Chaparro habla por primera vez de su enfermedad sin cura

Carme Chaparro se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión y en más de una ocasión la presentadora de los informativos de Telecinco se ha cambiado de posición y ha sido ella misma la que se ha convertido en noticia. En esta ocasión tras desvelar que sufre una rara enfermedad que no tiene cura.

"Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse"-

Eso ha confesado la periodista en su cuenta de Twitter tras compartir un artículo sobre el síndrome de Ménière, una enfermedad a la que Chaparro ha puesto voz y que afecta a 3 de cada 1.000 españoles.

Tras la publicación de Carmen, sus redes sociales se han inundado de mensajes de personas a las que afecta la misma enfermedad y cuya única respuesta que han recibido por parte de los médicos es la de "acostumbrarte".

También son muchos los que han querido agradecer a Carme su mensaje y visibilidad a una enfermedad casi desconocida.

El síndrome de Ménière es una enfermedad que afecta al oído interno, causada por el aumento de endolinfa en el laberinto o por una inflamación del mismo, caracterizada principalmente por episodios de vértigo, o tinnitus, lo que provoca un pitido constante. La pérdida de audición es fluctuante y evoluciona con el paso de los años a una hipoacusia o sordera irreversible y todavía no se ha encontrado cura.