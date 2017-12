Ivonne Reyes: "¿Yo culpable de la separación de Pepe Navarro? oye, ¿el frío también es culpa mía?"

Aun estamos sorprendidos con la separación entre Pepe Navarro y su actual mujer Lorena Aznar.

Una ruptura que ha pillado por sorpresa a su circulo más cercano después de que el presentador volviera a la palestra por la batalla legal que mantiene con Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de esta.

Y aunque la pareja no ha querido pronunciarse al respecto, varios medios apuntan a que Ivonne Reyes sería la culpable de dicha separación y es que Lorena podría haberse agotado de la presencia de las exparejas de Navarro en su vida.

Ivonne por su parte prefiere mantenerse alejada de esta nueva polémica y tras llegar hoy de Miami no se pronuncia al respecto, asegurando que "esta gente" le da absolutamente igual.

CHANCE: Ivonne, ¿qué tal? ¿cómo lo has pasado por miami?

Ivonne Reyes: Vengo dormida.

CH: Ya hemos visto en tus redes sociales que lo has dado todo estos días.

I.R: Lo he dado todo.

CH: ¿Qué tal te ha ido por ahí?

I.R: Bien, mi amor.

CH: Ivonne, te tenemos que preguntar, te habrás enterado de la separación de Pepe con su mujer Lorena? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te llegó la noticia? ¿Te sorprendió la noticia de la ruptura? ¿Era algo que te esperabas que pasara?

I.R: Mi amor, te confieso, estaba en Miami, haciendo el Global Gift Foundation, la gala. Estuvo todo muy bonito, pero realmente estaba dedicada a lo mío.

CH: ¿Te ha sorprendido esta noticia?

I.R: Ni me ha sorprendido ni me nada.

CH: ¿Qué te parece que te acusen de ser una de las causantes de la ruptura?

I.R: ¿Yo? oye, ¿el frío también es culpa mía?

CH: Que Pepe se había acercado demasiado a su anterior pareja por el tema que implica a tu hijo y que fue un conflicto entre ellos dos.

I.R: Vaya telenovela, eso es en Venezuela pero aquí está ahora de actualidad.

CH: Sí, a Lorena le había sentado un poco mal.

I.R: Les gusta el rollito.

CH: Lo que sí que es cierto que no le duran mucho las mujeres. ¿Qué le pasa?

I.R: Sin comentarios.

CH: Dicen también que tiene mucho carácter y que también por eso puede que haya sido.

I.R: La verdad es que me da mucha pereza hablar de Pepe, yo estoy en otra onda.

CH: También hemos visto que en Miami te has encontrado con Miguel Mata.

I.R: Sí, Miki me hace mucha ilusión, es un caballero de los pies a la cabeza, un hombre, feliz con su esposa, por si a caso, con su esposa que estaba allí.

CH: Buena relación además con tu ex marido.

I.R: Muchísima, somos familia todos.

CH: ¿Pepe y Lorena siguen viviendo juntos todavía? ¿Cómo crees que se está sintiendo Lorena ahora mismo?

I.R: Con todo mi respeto, ¿a mí qué me importa? a mí no me importa la vida de ninguna de estas personas. Yo estoy bien, mi vida. Está bien, estoy trabajando y feliz. Disfrutando con mi ex marido Miki Mata, su familia, gente bella que tengo por allá, aquí y allá y el evento quedó espectacular.

CH: Tú cuéntanos en este caso lo que sientes.

I.R: Yo me siento culpable de pasarlo tan bien, yo lo estoy haciendo muy bien, disfrutando mucho.

CH: Pepe prepara su vuelta a la televisión con un nuevo formato, no sé si lo vas a ver por curiosidad.

I.R: Voy a comprar las palomitas y voy a salir corriendo. Tú te partes, no tengo nada importante que hacer en mi vida para coger tiempo y perderlo de esta manera.

CH: Siguen adelante las demandas que le has puesto tanto a él como a su hija.

I.R: Por supuesto, lo dije desde el principio, en medio y al final. No hablo más de ese tema, sigue adelante.

CH: ¿Nos puedes adelantar cómo va el proceso?

I.R: Ya se lo dije, hablamos la semana pasada.

CH: ¿Cuándo crees que se va a terminar, que se va a poner fin?

I.R: Yo espero que ya porque entre que se van creando telenovelas intermedias para dar audiencia, me parece fenomenal el rating, pero si cobrara también sería ideal.

CH: ¿Cómo se presentan las Navidades?

I.R: Muy bien, tranquila. La verdad es que no tengo ni idea, acabo de llegar y quiero ver a mi baby.

CH: ¿Tu baby todavía pasa las Navidades contigo?

I.R: Claro, somos un equipo. Pasarán los años y seguirán siendo nuestros babies, pregúntale a tu madre. Nuestros hijos con nosotras hasta siempre. Gracias por hacerme reír una vez más con las preguntas y las historias más absurdas, la pasamos bien.

CH: Pensé que presentabas algo.

I.R: No, voy a ver qué me puedo montar para sentirme culpable. No tengo nada que hacer, entonces tengo que hacer ese tipo de cosas porque si no, no me esperan ustedes.