Nagore Robles hizo por dinero cosas tremendas que no le gustaban nada

Han pasado casi cinco años desde que Sofía Cristo y Nagore Robles rompieron su apasionado romance.

La hija de Bárbara Rey hizo pública su relación con la ex concursante de Gran Hermano en septiembre de 2011, cuando la de Basauri entró en otro reality, Acorralados, que se rodó en Asturias.

Nagore soportó como pudo los terribles problemas de adicción de su pareja de entonces, pero no fue capaz de ayudarla los suficiente como para desengancharse, y la relación acabó explotando.

Ahora Sofía Cristo relata que va por el buen camino, que sigue rehabilitándose, pero que se vio obligada a romper con sus amistades para poder salir del infierno.

Nagore, diez años mayor que Sofía, reconoció en su día que hizo cosas por dinero que no le agradaron y en su entorno nos explican que tal vez se vio obligada a posar desnuda en Interviú (fue dos veces portada) para conseguir liquidez, además de sentarse en platós con gente que le repugnaba, como ella reconoció. ¿Era destinataria de aquel dinero Sofía Cristo, su novia de entonces?".

Personas que conocieron a ambas cuando estaban juntas aseguran:

"Nagore puso tanto como pudo para ayudar a la hija de Ángel Cristo, y no solo en lo material".

Pero niegan rotundamente que nada de lo que Nagore aportaba fuera para comprar droga, al menos con su conocimiento.

Hasta que se les rompió el amor de tanto usarlo, la vasca y Sofía se mostraban profundamente enamoradas y hasta llegaron a planear casarse.

La actual pareja de Sandra Barneda (42) reveló en su día que nunca había tenido sexo a cambio de dinero, pero sí, por su trabajo en televisión. Reconoció que había ha hecho cosas de las que no se sentía orgullosa.

"Me he sentado con personas que me daban asco", confesaba. Nagore, que ahora tiene 44 años, explicaba ya entonces que siempre había tenido preferencia sexual por las mujeres, aunque no descartaba futuras relaciones con hombres.

Pero estaba locamente enamorada de Sofía, y repetía:

"Había que ser cegato o imbécil para no darse cuenta de que lo nuestro era amor de verdad".

Ahora Sofía Cristo salta de nuevo a los titulares por culpa de sus adicciones, por suerte en vías de curación.

La hija del domador y la presunta ex amante del Rey desvelaba estos días su drama con la droga:

"Soy adicta a todo. Si bebo vino, sé que acabaré consumiendo droga".

Recordemos que las drogas llevaron a la hija de Bárbara Rey a un auténtico infierno. Por ello y tras cuatro años sin probar ninguna sustancia, la DJ colabora con la clínica de rehabilitación Triora de Alicante para ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación.

Precisamente allí, Sofía Cristo (34) ha recordado la difícil etapa que atravesó en una entrevista donde ha confesado que no cree que esté rehabilitada porque es una enfermedad "muy crónica y muy peligrosa".

Una de las peores etapas de Sofía coincidió con su relación con Nagore, con la que cortó, igual que con otras personas.

"Tienes que romper con todas las amistades que tienes. Estuve separada de mis amigos durante muchísimo tiempo y perdí... No perdí... Me aparté de todos... De esas personas que no es que fueran malas, porque son buenas, pero sí tóxicas en mi vida. Muchas las he recuperado y otras no, pero porque no me aportan nada".

En ningún caso Sofía Cristo (que también hizo caja posando desnuda para portadas) señala a Nagore como responsable de su drogadicción, todo lo contrario, pero lo cierto es la ex gran hermana no puso con el problema que estaba destruyendo a la persona que amaba:

"No supe cómo ayudarla, pero hice lo imposible por ella", declaraba en televisión la actual pareja de Sandra Barneda.

Eso sí, lo intentó con todas sus fuerzas y avisó del problema y de su gravedad.