Noemí Galera carga con furia contra Raoul: "No voy a consentir faltas de respeto"

Ayer se celebró la gala 7 de Operación Triunfo, y cada vez les resultan más duras las salidas de sus compañeros expulsados. En la gala de ayer muchos compañeros quedaron desolados por la marcha de Mireya.

La tensión es peor cada semana, de hecho este 11 de diciembre de 2017 se podía notar en los concursantes en el momento de las nominaciones y los miembros del jurado admitían que cada vez es más duro nominar.

A algunos de los nominados de la noche de ayer les dijeron incluso que no lo habían hecho mal, pero "dentro de las buenas actuaciones, habéis sido de las peores".

Raoul y Cepeda fueron los nominados después de que los profesores salvaran a Alfred y los compañeros a Ana Guerra, y la reacción de Raoul fue de lo más comentada esta mañana, el concursante aseguraba no estar de acuerdo para nada con su nominación, y que el jurado no se estaba dando cuenta de todo lo que él había currado la semana pasada.

Después el presentador del programa, Roberto Leal, intentó animarlo diciendole que cambiase la cara que no pasaba nada, a lo que el concursante contestó:

"No la voy a cambiar".

Esta mañana en la academia volvía a notarse la tensión, en el repaso de la gala, Raoul volvía a decir que el jurado había mentido anoche diciendo que él se había relajado:

"Lo que han dicho es mentira, no me iba a quedar en evidencia relajándome porque Agoney es una máquina, y todo el que canta con él trabaja muy duro, me da coraje", aserguraba el concursante visiblemente emocionado, y añadía también:

"Me alegro de que me hayan nominado porque también es un toque de atención".

Manu Guix quiso dar su opinión al concursante:

"Me da la sensación de que te veo siempre muy concentrado en la competición, siempre muy preocupado porque no te nominen, veo una ambición, que es bueno, pero me cuesta ver al Raoul que se sube al escenario para disfrutar".

Estas palabras son las que más hirieron a Raoul, que asegura que él es transparente y no entiende que Manu piense eso de él.

Noemí Galera se mostró visiblemente enfadad, según ella, con todos los concursantes, pero se dirigió a Raoul al hablar:

"Te lo digo a ti y a todos. Yo faltas de respeto, como las de ayer tuyas en el chat, no las voy a consentir nunca más. A un profesor no se le aparta la mano y no se pone uno como un niño pequeño".

Esto es lo que Noemí le dijo a Raoul por haber apartado a un profesor cuando fue a darle un abrazo.

"Tu actitud de ayer no estuvo a la altura de las circunstancias, yo en algún momento también me sentí ofendida, pero no dije nada porque entiendo que estas nominado, es un momento duro para ti, pero os lo digo a todos, no voy a consentir faltas de respeto al equipo, porque yo me entero de todo, ni a peluqueros, ni al equipo de casting, ni al equipo de sonido, ni a nadie porque toda la gente que hay aquí trabajando, trabaja para que vosotros brilléis, lo petéis, y no voy a consentir que un niñato o niñata de dieciocho años venga con no sé qué humos, aunque hayáis firmado dos mil discos el sábado, porque a lo mejor eso no vuelve a pasar nunca más. Ahora estáis on top, porque estáis en la tele, y os están viendo, pero cuando salgáis de aquí, la gente olvida".

Así de dura se puso Noemí Galera con los chicos de Operación Triunfo, y es que la directora de la academia estaba visiblemente ofendida por algo que habrían dicho los chicos. ¿Qué será eso que alguien ha dicho y ha ofendido tanto a la dirección de la academia?