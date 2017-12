'OT': Raoul pilla un cabreo antológico con Noemí Galera

A Raoul no le sentó nada bien su primera nominación en OT.

El concursante no estuvo de acuerdo este 11 de diciembre de 2017 con los argumentos que dieron los miembros del jurado, pero más le molestaron las palabras de Noemí Galeria, directora de la academia, cuando valoró a los cuatro nominados de la noche.

"Vas paseando por el escenario, no te has metido en la canción y la emoción no nos ha llegado. Creemos que te tienes que poner las pilas", le dijo Manuel Martos.

"Tu peor enemigo esta semana has sido tú mismo. O cambias la actitud o lo tienes crudités", dijo Noemí Galera que, a diferencia del resto de candidatos a dejar el programa, no le hizo comentarios sobre la actuación de la noche.

Que el enfado de Raoul se debía a las palabras de Galera más que a las del jurado quedó claro en el Chat posterior, cuando el concursante se mostró más que distante con la profesora.

"¿Por qué estás cabreado?", preguntó Galera.

"Porque tengo un carácter horrible, no me sale estar bien".

"El primer paso es aceptarlo, ¿no?", contestó al directora.

"Independientemente de que sea mi peor enemigo, creo que la actuación de hoy ha estado guay. Así lo he sentido yo. Me lo he currado mucho y estoy muy orgulloso. Es el mejor pase que he hecho".

Sus palabras fueron ratificadas por Los Javis.

"Nosotros también lo pensamos".

"Pues hay gente que no y por eso estoy aquí", dijo con Noemí al lado.

Pero la cosa no se quedó ahí. Raoul se mostró frío durante el Chat y se negó a participar en el juego de la silla.

Al final del programa, Noemí Galera volvió a preguntarle sobre su actitud.

"Estoy molesto porque no me esperaba estar nominado. ¿Creéis que he currado?", dijo a Los Javis.

"Me da la sensación que no".

Javier Ambrossi echó un capote a Galera.

"Noe cree que tienes un potencial grande y que te bloqueas, por eso te ha dicho eso en la gala".

La directora apuntó:

"Una muestra de lo que te he dicho en la valoración la tienes aquí [en referencia a su enfado]. "No me sale ser de otra manera".

Los Javis animaron a Galera a dar un beso a Raoul y así lo hizo.

El chorreo de Noemí a Raoul

Si por la noche las cosas estaban así, por la mañana ha sido peor. En el repaso de la gala, la situación se ha tensionado más entre Raoul, Noemí Galera y Manu Guix.

"Tengo que dejar de ser mi enemigo y empezar a trabajar de la mano conmigo mismo", ha dicho Raúl.

"Me alegro de que me hayan nominado porque es un toque de atención".

Manu Guix ha sido muy duro con Raoul.

"Tengo la impresión de que estás demasiado preocupado en la competición y en que no te nominen. Me cuesta ver al Raoul que se sube a un escenario para disfrutar". "Ayer lo hice". "¿Por qué nos dedicamos a esto? ¿Para ser ricos? ¿Para hacernos famosos? No, nos dedicamos a la música porque nos hace feliz. Ser famoso, ganar dinero, hacer giras y no parar de follar... a mí me la sopla".

"¿Esa es la impresión que te doy?", ha preguntado el concursante.

"Sí", ha respondido el profesor.

"Me duele que me lo digas. Yo soy de los que dicen las cosas, pero muchos lo pensamos".

Noemí Galera se ha ido a por él, muy enfadada:

"Faltas de respeto como las de ayer tuyas en el Chat no las voy a consentir más. A un profesor no se le aparta la mano. Yo me sentí ofendida y pasé. No voy a consentir faltas de respeto al equipo. Ni a peluqueros, ni al equipo de casting, ni al de sonido... Y no estoy personalizando en ti. No voy a consentir que un niñato o niñata venga con humos".

La directora de la academia también ha hablado sobre el beso que dio a Agoney, algo que comenzó en una clase con Los Javis.

"Llevas toda la semana pensando que si no te besas con Agoney te iban a nominar. Nadie te ha obligado a besarte".