Ares Teixidó niega con vehemencia que tenga un rollo con David Bustamante"

Llega a los cines de toda España uno de los estrenos más esperados de este temporada Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi.

Como no podía ser de otra forma fueron muchos los rostros conocidos de nuestro país los que se dieron cita en la premier de la película y es que muchos de ellos confesaron ser unos verdaderos 'frikis' de la saga.

Entre las asistentes pudimos ver a Ares Teixidó, quien una vez más negó que hubiese tenido un romance con David Bustamante.

CH: ¿Preparada?

Ares Teixidó: Soy muy fan de toda la saga.

CH: ¿Tu personaje preferido?

A.T: Tengo varios pero creo que me va a sorprender lo que voy a ver hoy, no puedo contar mucho pero lo que me han dicho creo que hay un personaje que va mucho conmigo.

CH: Definitivamente no hay nada con Bustamante.

A.T: Ya está, no puedo contarte más, ya no hay nada más que decir, lo que ya he dicho, que no hay nada, que la cosa se fue de madre y que llega Navidad y tengo ganas de pasar tiempo con mi familia, con los míos, con ganas de 2018 y con muchos proyectos profesionales y muy contenta.

CH: No has vuelto a la casa de tu amiga.

A.T: La pobre, pues mira, hoy que estoy aquí a lo mejor voy. A la pobre la metí en un lío serio así que preferí verla en otro sitio.

CH: Los tienes cuadrados.

A.T: Sí, siempre defenderé la verdad. ¿Qué quieres que te diga?

CH: Se ha comentado sobre lo que escribes en tu cuenta de Instagram.

A.T: Eso me han dicho, pero no tienen nada que ver con nadie, cuando escribo en las redes sociales escribo para mí y no hablo de nadie en concreto, nadie tiene tanta importancia.

CH: Cuando decías eso de subirte a la moto, abrazarte a esa persona ¿Sigue en tu vida?

A.T: Seguramente.

CH: ¿Ganas de enamorarse?

A.T: Muchas, la verdad es que sí, yo siempre estoy abierta al amor. Estoy soltera, soy joven y con ganas de vivir, de disfrutar y si llega el amor, pues llega. No voy a decir que no.

ARES TEIXIDO: "YO ME BESO CON MIS AMIGOS Y CON MI NOVIO CUANDO LO TENGO"

CH: ¿Crees que si no hubiese saltado esa portada de las revistas esa historia con Bustamante se hubiera vivido de otra manera?

A.T: Pero qué historia, no existe. No hay historia, no hay plural entre Ares y Bustamante.

CH: Existió la noche del amante, había un amigo mío y me avisó.

A.T: ¿Cuánta gente había ese día? Estábamos con mucha gente.

CH: Dicen que os vieron besaros.

A.T: Sí, claro. Yo me beso con mis amigos y con mi novio cuando lo tengo. No tengo ninguna necesidad de besarme con gente que conozco de un día.

CH: ¿Con ganas de terminar el año?

A.T: Sí, con ganas de empezar el nuevo.

CH: ¿Qué le pides al 2018?

A.T: Un poco lo mismo que he tenido en este, salud para mí, para los míos y que estemos todos bien.