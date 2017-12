El periodista Gustavo González confiesa estuvo 8 años poniéndole los cuernos a su mujer con María Lapiedra

El miércoles 13 de diciembre de 2017 amaneció con la noticia de la separación del periodista y su mujer, Toñi, tras tres décadas de relación y cuatro hijos en común.

Horas después de que saliera a la luz la información, el tertuliano acudió a Sálvame para desvelar el motivo del divorcio: su infidelidad con la actriz de cine porno.

"He sido sincero con ella (Toñi) y le he contado cosas que no sabía. María vino a contar una historia y yo se la he reconocido", dijo Gustavo González, confesando así que mantuvo un romance de más de siete años con la actriz X, como ella misma ha contado en varias ocasiones y reafirmó este mismo miércoles en Cazamariposas:

"Gustavo tuvo una vida paralela conmigo durante 8 años, no era una simple amante".

El colaborador, roto de dolor y acompañado por Jorge Javier Vázquez y Gema López, mostraba su arrepentimiento:

"Me siento egoísta viendo el dolor que he causado. Ella está totalmente decepcionada, sé que le duele que repita que la quiero y la querré, suena irreal, pero prometo que es sincero. Mis hijos me han reprochado muchas cosas, uno de ellos me ha dicho que era su héroe y ahora no. Se ha dicho que viven conmigo y no es cierto, están con los dos. Estoy seguro de que voy a recuperar su cariño y voy a intentar que me respeten".

Pese al duro trance al que se enfrenta ahora, Gustavo ha preferido ser sincero con él mismo:

"Lo hago por honestidad. Me sentía un obstáculo para su felicidad. La vida no es para soportar, para vivir con inercia. Hay que vivir con ilusión, con pasión, y eso yo lo había perdido hace tiempo. No me arrepiento de la decisión que he tomado".

Entre lágrimas y de la mano de Gema, el colaborador de Telecinco dejó claro que sigue pensando en la madre de sus hijos y quiere que se recupere y sea feliz:

"Es muy difícil todo esto y no quiero dar lástima ni pena, no quiero ni siquiera que se me entienda, prefiero que se le entienda a ella. No he sido un marido ejemplar. Quiero que por encima de mi felicidad, ella sea feliz. Por respeto no voy a decir lo que piensa de todo esto".

MARIA LAPIEDRA AL ATAQUE

Ante tal bomba informativa, la también escritora ha acudido a su programa para ofrecer su punto de vista:

"Estoy flipando con todo esto. Gustavo es muy reservado con su vida privada y es la primera vez que le veo así en televisión. Acabo de hablar con él y está hecho polvo pero contento por haber podido decir que estuvo conmigo. Ha cumplido con su palabra y lo ha confesado todo. En contra de lo que escribe la revista 'Diez Minutos', en su matrimonio sí ha habido terceras personas". "Los colaboradores de 'Sálvame' sabían desde hace años que todo lo que contaba sobre nuestra vida juntos era verdad. Pero cuando me sentaba en las entrevistas hacían ver a la audiencia que no sabían nada y yo estaba mintiendo. Entiendo que querían proteger a su compañero porque estaba casado, pero yo jamás he contado una mentira en televisión".

Pero las incendiarias declaraciones de María no terminan aquí. Como viene siendo habitual en ella, se ha mostrado de lo más sincera.