Bigote Arrocet: "Soy el number one en España"

Esta claro que Bigote Arrocet tiene incontinencia. Cuando no la monta en un autobús municipal de Madrid se va de morros en Chile.

El novio de María Teresa Campos ha concedido una entrevista a El Mercurio en la que asegura que en España es "el número uno desde hace 43 años".

Además, afirma que ha inventado, entre otras cosas, los zapatos de seis hebillas y las motos con techo.

A sus 68 años, Bigote Arrocet es humorista, diseñador, inventor, actor y además empresario.

Afirma que está feliz en España:

"Aquí soy el numer one. Cuando me vine dijeron que no iba a triunfar por ser muy autóctono. Que los españoles no me iban a entender y que tenía que competir con comediantes reconocidos. Pregunta qué fue de esos comediantes y dime a mí, ¿quién dura 43 años siendo número uno?".