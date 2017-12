Eva González: "Estamos en campaña electoral para elegir el nombre"

Radiante, con un vestido de cuero que dejaba entrever su avanzado embarazo, la presentadora Eva González presume de los cambios físicos de su estado de gestación que hasta ahora no se le notaban. Así la vimos durante la presentación de la nueva edición de Masterchef Junior.

CHANCE: Eva, Ya se te empieza a notar ahora, porque hasta ahora no.

Eva González: Sí, además ha sido casi de un día para otro. He leído de todo, hasta vientre de alquiler. ¡Qué no! Que está.

CH: Descríbenos cómo has vivido esta experiencia de masterchef de esta edición.

E.G: Maravillosa porque ha sido una edición muy especial también. Lo primero pediros a todos disculpas porque tengo un catarrazo, con esto del embarazo no puedo tomar nada y es un horror, pero bueno, hablaré. Como te digo, ha sido una edición muy especial porque cada uno se caracteriza con algo. Hay ediciones en las que los niños son más divertidos, otras ediciones en las que son más espontáneos, más naturales y esta es una edición del cariño. Son niños muy cariñosos, muy divertidos también porque los niños siempre lo son. Ellos cuando se apagaban las cámaras también te miraban y te decían "¿te puedo dar un abrazo?".

CH: Yo sé que es una pregunta muy típica pero me imagino que lo has vivido de una manera especial porque te pilló embarazada. Veías a los niños con otros ojillos.

E.G: Bueno, no, la verdad es que no porque estuviese embarazada. La edición de Masterchef Junior siempre para mí es muy especial, a mí me gusta muchísimo. Sí que es verdad que evidentemente yo ya estaba embarazada en el celebrity y ahí estaba como más avanzado el embarazo en el junior, no se nota casi, pero lo estoy de verdad. Especial sobre todo porque cuando estás al principio del embarazo no todos los días te encuentras bien y llegar a plató y ver a 16 enanos que te suben el ánimo, que te ríes un montón, que te dan mucho cariño, a parte de mis compañeros por supuesto, como siempre, que son parte de mi familia, no solo los compañeros que se ven, que son Pepe, Jordi y Samantha, todos los que están detrás de las cámaras.

EVA GONZALEZ: "SOY MUY LLORONA Y TODAS LAS EDICIONES UNA LAGRIMILLA ME CAE"

CH: ¿Te vamos a ver emocionada en esta edición?

E.G: Lo habéis visto ya en una promo, la verdad es que no recuerdo ni por qué era, yo ya sabéis que soy muy sentimental, soy muy llorona y todas las ediciones una lagrimilla me cae.

CH: ¿Cómo se lleva esto de ver a los niños llorar? Porque a mí se me parece un poco el corazón cuando los tienes que expulsar, cuando no les sale una prueba... ¿cómo lo llevas? E.G: Pues mira, ya he de decirte que lo llevo mucho mejor que al principio porque al principio para mí era como "dios mío, qué trauma les vamos a crear", cuando nosotros se lo pintamos todo como un viaje en el que hay distintas paradas y ellos se van parando. Al principio yo decía "una parada más del viaje, qué horror" pero luego te das cuenta de que te quedas mal tú, a ellos en cuanto les doy los regalos se les olvida.

CH: Ahora ya sí que te podemos hacer esta pregunta, ¿llevarías a tu hijo a Masterchef?

E.G: Ya ha estado en Masterchef, yo creo que es el aspirante más joven que ha pasado por Masterchef.

CH: Preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, séptimo mes de embarazo ya.

E.G: Todavía falta, esto de los meses y las semanas a mí me tiene loca.

EVA GONZALEZ: "NADA MAS TENER A MI HIJO ME VOY A INCORPORAR AL TRABAJO"

CH: ¿Cómo lo estás llevando?

E.G: Yo me encuentro bien, estoy animada, estoy con las molestias típicas de que ya estoy un poco más avanzada, pero con muchas ganas de que veáis el trabajo que hemos hecho en el junior, de volver a las cocinas, que empezamos a grabar ya en enero otra vez, o sea que a tope.

CH: ¿Cómo lo vas a hacer?

E.G: Pues con mi cuerpo serrano.

CH: Nada más tenerlo te vas a incorporar a trabajar.

E.G: Al revés. Antes de tenerlo y luego nada más tenerlo también me voy a incorporar al trabajo.

CH: Entonces la grabación es rápida. Se dice que para febrero.

E.G: La grabación es la que es. Además este programa es como un dinosaurio, muy lento de grabar, cada semana grabamos un programa solo. Empezamos a mitad de enero a grabar y lo que aguante. Voy pilladita. Eso o lo tengo en las cocinas.

CH: ¿Eres de las madres que lo tienen todo preparado o te lo estás llevando con una relajación?

E.G: Yo para nada. Yo creo que demasiado, no tengo nada preparado todavía, o sea que no sé.

EVA GONZALEZ: "ESTAMOS EN CAMPAÑA ELECTORAL PARA ELEGIR EL NOMBRE"

CH: ¿El nombre lo tenéis ya preparado?

E.G: Tampoco. Estamos en campaña electoral, como en las elecciones catalanas, en plena campaña, a ver quién gana.

CH: ¿Cómo lo vais a hacer?

E.G: ¡Votación!

CH: ¿Quién está más ilusionado de los dos?

E.G: La ilusión no creo ni que sea algo que se pueda medir, estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. Impacientes yo seguro, ya seguro, él no lo lleva encima. Eso seguro que estoy yo más impaciente. El tiene también muchas ganas de ver al bebé y de imaginarnos cómo va a ser, cómo no va a ser. Unos padres primerizos normales y corrientes, como cualquieras otros. No hay más.

CH: Leyendo libros...

E.G: El está toreando, preparando la nueva temporada y yo a tope con las grabaciones.