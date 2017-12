La exconcejal Olvido Hormigos saca las uñas y se tira al cuello del conde Alessandro Lequio

Este jueves 14 de diciembre de 2017, saltaba la noticia de que el conde italiano (57) y su mujer, María Palacios (41), han interpuesto una demanda a la exconcejala y solicitan 120.000 euros de indemnización por intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar.

Ahora, Olvido Hormigos (46) responde: "Yo también le demandaré a él".

La colaboradora ha hablado en exclusiva con Informalia para reafirmar su versión de los hechos y defender su comportamiento: "Mi intención no era contarlo".

Aunque también afirma: "Yo puedo contar de mi vida lo que me dé la gana".

La ex concejal insiste en que hubo un intercambio de mensajes entre ella y Alessandro Lequio:

"Los mensajes existen, ahora que me ha demandado tendré que llamar a Telefónica para conseguirlos".

Y asegura que si el aristócrata la denuncia, ella no se va a quedar atrás:

"Yo también le voy a poner una demanda a Alessandro, si él me pone una, yo también".

Hormigos también ha opinado sobre María Palacios, quien ha decidido firmar la demanda junto a su esposo y que sufrió en silencio, y embarazada de ocho meses, toda la polémica:

"A María Palacio no la conozco, pero si a Lequio no le preocupó su mujer en su día para estar conmigo, ahora no voy a preocuparme yo por ella".